Цветные сны

Подиумные показы сезона весна-лето 2025 представили очень много трендов. Возвращение бохо-эстетики, невесомые ткани, короткие шорты для мужчин и многослойные образы для женщин — обо всем этом мы поговорим подробнее уже летом. Сегодня же уделяем внимание оттенкам, которые главенствовали в мужских и женских показах.

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Салатовый (Мужчины)

Одним из главных оттенков мужских показов стал салатовый. В этом сезоне дизайнеры не боялись громких принтов и оттенков и выбор такого цвета (многие называют его Slime Green) — отличное тому подтверждение. Как это часто бывает с модой на определенный цвет, все зависит от фантазии: можно сделать салатовый оттенок главным в образе, а можно наоборот — использовать его как цветовой оттенок в сдержанном ансамбле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Gucci, Kenzo, Prada

Gucci, Kenzo, Prada



Пастельный розовый (Мужчины)

Розовый цвет уже несколько сезонов уверенно чувствует себя на подиумах. В 2023 году все внимание было приковано к барби-розовому — оттенок сразу стал главным трендом женских показов. В этом году розовый достался мужчинам — и в гораздо более сдержанной своей вариации. Легкий трикотаж, льняные пиджаки или широкие брюки можно «покрасить» в пастельный оттенок розового — это добавит образу легкости и убавит градус серьезности. Все-таки лето на дворе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Hermes, Dior, Giorgio Armani

Hermes, Dior, Giorgio Armani



Сдержанный желтый (Женщины)

Сдержанные оттенки в этом сезоне распространились не только на розовый у мужчин, но и на желтый у женщин. Получив название Butter Yellow, этот цвет станет спасением для тех, кто не любит экспериментировать с оттенками, но хочет добавить немного (совсем немного) яркости в свой гардероб. Сочетать его лучше с темным цветом, чтобы создать ощущение контрастности образа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Toteme, Chanel, Chloe

Toteme, Chanel, Chloe



Сливовый (Женщины)

Тем, кто устал от заигрываний с очевидными оттенками, дизайнеры в этом сезоне предлагают сливовый. Да, есть очевидные кандидаты на трендовые цвета — например, никогда не выходящий из моды красный, — но сливовый говорит сам за себя (пускай и негромко). Это насыщенный цвет, который идеально подойдет как для дневной прогулки, так и для вечера на открытой веранде или террасе. Сочетать его лучше с аксессуарами темных оттенков — здесь, в отличие от желтого, контрастность ни к чему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Attico, Saint Laurent, Tibi

Attico, Saint Laurent, Tibi



Илья Петрук