Картину Паши Техника продали на выставке в Петербурге за 126,5 тыс. долларов

Единственную картину, написанную рэпером Пашей Техником (Павел Ивлев), «Легенда» продали на ярмарке современного искусства Port Art Fair за 126,5 млн долларов (чуть больше 10 млн рублей по нынешнему курсу. О покупке полотна сообщили в Telegram-канале «ПАША ТЕХНИК LIVE».

Ее приобрел Дмитрий Князев. «Легенда» создана в содружестве с современным художником Игорем Исполиным. В описании к картине указано, что работа стала «прощанием с эпохой и одновременно открытием, которое не получило продолжения». Изначально это должна была быть серия картин, но проект ограничился одной.

«Это не просто картина — это манифест, визуальная поэма, воплощающая дух андеграунда и прощание с индустриальной эстетикой, характерной для Техника»,— содержится в описании к полотну.

Паша Техник скончался 4 апреля. С рэпером простились 11 апреля, его похоронили на Николо-Архангельском кладбище.

Татьяна Титаева