Донскому лесному хозяйству передали семь автомобилей УАЗ

Работники лесного хозяйства Ростовской области получили семь автомобилей УАЗ. Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УФСБ РФ по Дагестану / NewsTeam, Коммерсантъ Фото: Пресс-служба УФСБ РФ по Дагестану / NewsTeam, Коммерсантъ

Так, технику приобрели в рамках программы по обновлению автопарка. Ее начали в 2020 году за счет средств, которые выделили из федерального бюджета. В этом году на эти цели предусмотрено 14,2 млн руб. Всего с 2020 года по программе приобрели 37 единиц новой техники на сумму 45 млн руб.

Расширение автопарка позволит усилить охрану лесных массивов, оперативно реагировать на нарушения и предотвращать незаконные вырубки, а также своевременно выявлять и тушить лесные пожары.

Мария Хоперская