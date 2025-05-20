Промпредприятия Краснодара с начала года отгрузили продукции на 67,4 млрд рублей

Объем отгрузки продукции промышленными предприятиями Краснодара в первом квартале 2025 года достиг 67,4 млрд руб., сообщил в своем Telegram-канале глава города Евгений Наумов. Он отметил, что в краевой столице продолжается развитие производственной инфраструктуры, включая реализацию новых инвестиционных проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Одним из ключевых центров промышленного роста, как отметил мэр, станет индустриальный парк «Краснодар», размещенный в поселке Дорожном на участке свыше 236 га. На сегодняшний день соглашения о размещении подписаны с восемью резидентами. Власти рассчитывают, что новые предприятия начнут выпуск продукции уже в ближайшее время.

Компания «КОМПАС ПУЛС РУС» завершает строительство производственной площадки по выпуску композитных бассейнов. Мощности позволят изготавливать до 1,4 тыс. единиц продукции ежегодно. До введения ограничений компания полностью зависела от импортного сырья, однако сейчас около 40% материалов — российского происхождения. В производстве будет использоваться установка для замешивания композита из керамического порошка и смолы.

Южный завод металлоконструкций, чья продукция уже используется на улицах Краснодара и федеральной трассе «Таврида», в июле запустит выпуск опор освещения, ограждений и других инфраструктурных элементов. Предприятие получило заказы из различных регионов, включая Мариуполь.

Также в индустриальном парке возводится предприятие по переработке стекла «СВ ГЛАСС». Завод займется выпуском стеклопакетов и элементов архитектурного остекления. Проект реализуется при поддержке Фонда развития промышленности Краснодарского края, оборудование для цехов уже приобретено.

Вячеслав Рыжков