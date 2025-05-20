Кредиторская задолженность ПАО «СЗ “Орелстрой”» выросла в 16 раз в 2024 году

По итогам 2024 года ПАО «СЗ “Орелстрой”» сократило выручку в 7,2 раза: с 1,4 млрд до 199,8 млн руб. Чистая прибыль компании уменьшилась вчетверо: с 665,9 млн до 166,5 млн руб. Это следует из бухгалтерской отчетности, опубликованной Rusprofile.ru.

Себестоимость продаж ПАО «СЗ “Орелстрой”» в 2024 году составила 120,9 млн руб., что в 3,6 раза меньше, чем в 2023-м (434,8 млн руб.). Убыток от продаж — 126,6 млн руб. Годом ранее фиксировалась прибыль — 772,8 млн руб.

Кредиторская задолженность компании выросла в 16,2 раза: с 90 млн до 1,5 млрд руб. Дебиторская — на 27,9%: с 1,9 млрд до 2,5 млрд руб.

По данным Rusprofile, ПАО «СЗ “Орелстрой”» зарегистрировано в 1992 году в Орле. Уставный капитал — 400,1 млн руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Управляющий директор — Владислав Гефель.

В сентябре прошлого года экономист ПАО «Орелстрой» была осуждена в составе организованной группы мошенников.

Юрий Голубь