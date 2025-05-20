В 2026 году в Курганинском районе Кубани появится новый фельдшерский пункт

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил построить новый фельдшерско-акушерский пункт в поселке Щебенозаводском Курганинского района, где проживают 400 человек, не имеющих доступа к медицинской помощи на месте. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева

Это решение было принято в ходе встречи с местными жителями 20 мая, после обращения одной из жительниц. Она сообщила, что около 400 человек в поселке вынуждены преодолевать значительное расстояние до ближайшей амбулатории или ездить в Курганинск за медицинской помощью.

Губернатор отметил важность открытия фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики в удаленных населенных пунктах, исходя из численности населения. Он подчеркнул необходимость наличия такого учреждения в Щебенозаводском и подтвердил работу по строительству социальных объектов.

Строительство медицинского учреждения запланировано на 2025 год в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения» Краснодарского края. Участок для строительства уже зарегистрирован, а проектная документация готова. Глава региона дал указание завершить строительство и открыть новый ФАП к 1 февраля 2026 года.

Мария Удовик