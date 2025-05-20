На Дону в 2024 году количество курсов химиотерапии увеличилось на 40%

В Ростовской области за 2024 год противоопухолевую терапию получили 20 тыс. онкобольных. Это на 40% больше показателей 2023 года. Об этом сообщают Ведомости Юг со ссылкой на минздрав региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что в настоящее время в Ростовской области зарегистрировано более 116 тыс. пациентов, у которых выявили злокачественную опухоль. Специализированную помощь им оказывают на 6,1 тыс. онкологических и 80 радиологических койках. Всего в регионе работают 14 центров амбулаторной онкологической помощи.

Также в рамках проекта запущен «Борьба с онкологическими заболеваниями» закупили 23 единицы современного медоборудования. На эти цели из областного бюджета потратили 162 млн руб. Дополнительно на приобретение противоопухолевых препаратов выделили более 66,8 млн руб.

Мария Хоперская