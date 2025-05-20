В Москве с 1 июня изменятся тарифы на проезд в городском транспорте

С 1 июня в Москве изменятся тарифы на проезд в городском транспорте, сообщает столичный дептранс. В частности, стоимость разовой поездки на метро, МЦК, МЦД и наземном транспорте по «Тройке» составит 67 руб. вместо 63 руб., в пригороде — 90 руб. вместо 84 руб.

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Пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта, а также между рельсовыми видами транспорта остаются бесплатными, отмечают в дептрансе. Стоимость разовой поездки по биометрии составит 63 руб. — на 4 руб. меньше, чем по билету «Кошелек» и на 11 руб. меньше, чем при оплате банковской картой.

В дептрансе отметили, что средства от индексации тарифов направят на улучшение инфраструктуры, строительство новых станций метро, реконструкцию трамвайных линий, обновление подвижного состава метро и МЦД, а также на пополнение электробусного парка.

Полина Мотызлевская