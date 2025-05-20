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Скончалась экс-депутат заксобрания Пермской области первого созыва

На 88-м году жизни скончалась экс-депутат Законодательного собрания Пермской области и почётный гражданин Губахи Риата Крюкова. О её смерти сообщила пресс-служба парламента региона.

Фото: законодательное собрание Пермского края

Фото: законодательное собрание Пермского края

Риата Крюкова посвятила жизнь образованию и общественной деятельности. 42 года она проработала педагогом, из них 28 лет — директором школы № 20 в Губахе. Её труд отмечен знаком «Отличник народного просвещения СССР», а имя внесено в Золотую книгу почёта образования города.

В 1994 году госпожа Крюкова была избрана в региональный парламент первого созыва, где защищала интересы жителей Губахи в комитете по социальной политике. В 2018 году за вклад в развитие образования и активную общественную работу ей присвоили звание «Почётный гражданин Губахи».

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