Скончалась экс-депутат заксобрания Пермской области первого созыва

На 88-м году жизни скончалась экс-депутат Законодательного собрания Пермской области и почётный гражданин Губахи Риата Крюкова. О её смерти сообщила пресс-служба парламента региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: законодательное собрание Пермского края Фото: законодательное собрание Пермского края

Риата Крюкова посвятила жизнь образованию и общественной деятельности. 42 года она проработала педагогом, из них 28 лет — директором школы № 20 в Губахе. Её труд отмечен знаком «Отличник народного просвещения СССР», а имя внесено в Золотую книгу почёта образования города.

В 1994 году госпожа Крюкова была избрана в региональный парламент первого созыва, где защищала интересы жителей Губахи в комитете по социальной политике. В 2018 году за вклад в развитие образования и активную общественную работу ей присвоили звание «Почётный гражданин Губахи».