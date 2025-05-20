Блогера-инцела Поднебесного выпустили из СИЗО

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга изменил меру пресечения блогеру Алексею Поднебесному с содержания в СИЗО на запрет определенных действий. Его арестовали в августе 2024 года по обвинению в развратных действиях сексуального характера с несовершеннолетней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Поднебесный

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Алексей Поднебесный

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщила пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Алексею Поднебесному после выхода из СИЗО запретили использовать интернет, посещать массовые мероприятия, общаться с участниками дела и СМИ. Там также уточнили, что блогера обвиняют в двух эпизодах по статье «Развратные действия» (ч. 1 ст. 135 УК РФ) и «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» (ч. 1 ст. 134 УК РФ).

Алексей Поднебесный — лидер движения инцелов (людей, которые описывают себя как неспособных найти сексуального партнера). По версии следствия, 2 августа 2024 года он «совершил в отношении потерпевшей развратные действия без применения насилия», а 3 августа «вступил с ней в половое сношение». По словам обвиняемого, девушка говорила, что ей 23 года, и сама инициировала физический контакт. При этом на заседании он признал вину.