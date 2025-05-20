В Краснодаре открылся форум независимых театров «На связи»

В Краснодаре 20 мая начал работу форум независимых театров «На связи», организованный «Одним театром». Мероприятие нацелено на профессиональный обмен опытом между театральными коллективами из разных городов России. Пресс-конференцию по случаю открытия форума посетил корреспондент «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

В пресс-конференции участвовали представители театров «Линии», «Шардам», группировка «Культурные люди», театральный критик Вера Сердечная, а также заслуженный артист Краснодарского края и президент «Одного театра» Алексей Мосолов. Обсуждались различия в подходах между государственными и частными театрами, специфика репертуарной политики и особенности аудитории в южных регионах России.

«Мы живем в уникальное время, когда независимые театры возникают не по указке сверху, не по желанию властьимущих, а из частной инициативы»,— отметил господин Мосолов.

Кроме того, участники в ходе мероприятия затронули проект урбанистического спектакля «Невидимый Краснодар». По словам президента театра, постановка направлена на развитие гражданской инициативы. По итогам очередного спектакля-заседания в мае 2025 года была выявлена одна из потребностей горожан — возвращение пешеходного режима ул. Красной в выходные и праздничные дни.

Форум независимых театров «На связи» продлится до 22 мая.

Нурий Бзасежев