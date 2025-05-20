Администрация заплатит за свет

Кассационный суд рассмотрит спор между «ТНС энерго Кубань» и муниципальным бюджетным учреждением «Сочисвет» из-за пеней, начисленных последнему за не вовремя оплаченный счет за электричество. Ранее арбитражный суд принял сторону энергокомпании, несмотря на то что ответчик пытался доказать невозможность своевременной оплаты из-за отсутствия субсидий от департамента городского хозяйства Сочи. По мнению юристов, такие ситуации типичны для муниципальных учреждений, и кассационная инстанция оставит в силе решение арбитража.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа рассмотрит спор между «ТНС энерго Кубань» и муниципальным бюджетным учреждением «Сочисвет» о взыскании пеней в размере 177,3 тыс. руб. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств истец просит взыскать эту сумму с департамента городского хозяйства Сочи как с субсидиарного должника.

Как следует из материалов дела, между истцом и учреждением заключен договор энергоснабжения. Истец поставил МБУ «Сочисвет» электроэнергию на 3,07 млн руб., однако последний допустил задолженность, которая впоследствии была оплачена учреждением в полном объеме, однако с нарушением срока. Ответчик указал, что оплата потребленной электроэнергии производится в пределах лимитов бюджетных средств по мере перечисления учреждению субсидии на основании соглашения с главным распорядителем бюджетных средств — департаментом городского хозяйства администрации Сочи.

Суд удовлетворил требования истца по нескольким основаниям, в первую очередь потому, что факт просрочки исполнения денежного обязательства был неоспоримо доказан, а при нарушении сроков энергоснабжающая организация вправе требовать уплаты неустойки.

Возражения ответчика о том, что просрочка оплаты была вызвана несвоевременным получением бюджетного финансирования, были отклонены судом на основании устоявшейся судебной практики. Как отметил суд, недофинансирование учреждения собственником его имущества само по себе не может служить обстоятельством, свидетельствующим об отсутствии вины, и не является основанием для освобождения от ответственности. Ответчик при этом не доказал, что принял все возможные меры для надлежащего исполнения обязательства.

Также решающим фактором стала правовая позиция КС РФ, выраженная в постановлении, согласно которому собственник имущества бюджетного учреждения может нести субсидиарную ответственность по обязательствам, вытекающим из публичного договора энергоснабжения. Это было необходимо для поддержания баланса интересов сторон, поскольку энергоснабжающая организация не может отказаться от заключения такого договора в силу его публичного характера.

По словам судебного эксперта экспертной группы Veta Александра Терентьева, основная причина несвоевременной оплаты электроэнергии здесь действительно связана с особенностями бюджетного финансирования муниципальных учреждений.

«Процедура выделения и получения субсидий строго регламентирована бюджетным законодательством, и это финансирование не может иметь гибкий график. Более того, перечисление субсидий происходит не единовременно, а траншами, в соответствии с кассовым планом исполнения местного бюджета»,— поясняет юрист. По его словам, в данной ситуации, вероятно, произошла задержка с перечислением субсидии от департамента учреждению, что привело к невозможности своевременно оплатить потребленную электроэнергию. Учреждение не имело собственных средств для осуществления платежа и было вынуждено ждать поступления субсидии.

Александр Терентьев отмечает, что такие ситуации типичны для муниципальных учреждений, особенно в конце бюджетного года или при дефиците местного бюджета.

По мнению юриста, шансы на успех в кассации представляются крайне низкими, поскольку суд первой инстанции правильно применил нормы материального права и опирался на актуальную судебную практику. «Единственной возможной стратегией для обжалования могла бы стать ссылка на чрезмерность неустойки и просьба о ее снижении. Однако, поскольку неустойка установлена нормами закона “Об электроэнергетике” и составляет всего 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки, суды крайне редко снижают ее»,— полагает господин Терентьев. Он считает, что наиболее рациональным решением для ответчиков было бы исполнение решения суда первой инстанции без его дальнейшего обжалования, что позволило бы избежать дополнительных судебных расходов.

Елена Турбина