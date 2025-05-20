Красоту гонят из квартир

Мастеров по маникюру и бровям теперь можно будет выбирать по рейтингу. На «Авито» появилось отдельное направление «Авито Красота» специально для бьюти-услуг. Проект фокусируется на развитии цифровых решений для мастеров, салонов красоты и пользователей, а также для формирования профессионального сообщества. Площадка обещает запуск расширенных профилей исполнителей, системы рейтингов и отзывов, усовершенствованных фильтров поиска, а также внедрение онлайн-записи и интеграции календарей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Это уже не первая попытка упорядочить рынок услуг в сфере красоты, на котором многие специалисты работают сами на себя, но пока все они далеки от совершенства, говорит член Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты, владелец сети «Персона» Игорь Стоянов: «Когда-то, пять-семь лет назад, "Яндекс" пытался сделать подобный сервис, до этого "Профи.ру" пытались сделать. Мы для них делали большой проект по аттестации мастеров. Поэтому "Авито" здесь следует за пионерами. Но не всегда IT-проекты, оторванные от земли, которые опираются только на технологии, взлетают.

Цель этого направления — легализовать работу мастеров.

Московское правительство открывает бьюти-коворкинг в Алтуфьево, там почти 500 кв. м. Там мы будем пробовать, тестировать этот новый уровень отношений. "Авито", как мы предполагаем, может быть там партнером. Индустрии нужны технологии. В том районе, где открылся коворкинг, зарегистрированных надомников почти тысяча человек. Мы хотим, чтобы эти тысячи человек приходили в коворкинг и там обслуживали клиентов: где есть сервис, лучшее оборудование. А у города есть задача, чтобы мастера платили налоги».

По собственным данным «Авито», сейчас на площадке зарегистрированы более 500 тыс. мастеров в сфере бьюти-услуг. Сегмент развивается, но ему не хватает удобных цифровых решений и прозрачных стандартов. Однако сами участники рынка говорят, что сайты с объявлениями не очень эффективны. Для привлечения клиентов есть другие каналы, говорит мастер ногтевого сервиса Мария: «Для тех мастеров, которые только начинают, я думаю, это удобно. Потому что люди, которые давно в этой сфере, мне кажется, "Авито" уже не пользуются. Меня находят в "Яндекс Картах", это рабочая тема, я и рекламу запускала, и она сразу заработала. Когда-то я пользовалась "Профи.ру", размещалась, но там сложно заработать рейтинг. Просто алгоритмы так его считают.

На самом деле коворкингов для мастеров много: оборудованное место, стоит аппарат, кресло, ты приходишь и работаешь. Но в коворкингах есть конкуренция за место, то есть, допустим, завтра придет другая мастер, и начинается борьба: кто из вас успеет быстрее занять это место. Либо есть вариант длительной аренды, я смотрела небольшой кабинет в коворкинге, он стоил 60 тыс. руб. в месяц. В салоне прикольно то, что ты пришла, у тебя все готово, ты села, отработала свое время, все. Но там даже обеда часто нет, сидишь и принимаешь клиентов одного за другим. При этом разные же салоны есть. Сетевые очень часто не очень высокого уровня. Я как-то пришла в салон, там стерилизатор был даже не профессиональный, а какой-то гробик с Aliexpress, а в растворе уже плавает кожа других клиентов, и они продолжают опускать туда колпачки, которые по несколько раз используются. Я не могу работать в таких условиях. Поэтому сейчас салоны в поисках мастеров, их просто нет.

Мастер чуть поработал в салоне и ушел работать сам на себя, потому что он понял, какой материал он хочет, какой инструмент он хочет, он готов в себя вкладываться».

В России насчитывается около 80 тыс. заведений, работающих в бьюти-индустрии. Это на 15% больше, чем было в начале прошлого года. Месячный оборот одного салона в среднем составляет 215 тыс. руб., сообщал “Ъ” со ссылкой на данные банка «Точка» и сервиса «Яндекс Карты». Рынок уже насыщен предложением и мастерам приходится бороться за каждого клиента, говорит владелица бьюти-коворкинга Екатерина Теренжева: «У нас есть бровисты, визажисты работают. Очень много приходит новичков, которые сразу снимают место на месяц, но очень часто через месяц-два такие люди сдуваются, потому что нарабатывать клиентов достаточно сложно. Чтобы к тебе пришли, нужно постараться, надо брать моделей, надо выкладывать фотографии, продвигать себя.

Сейчас в Telegram больше всего просмотров, потому что тебя видят не только те, кто у тебя в контактах, могут многие посмотреть. Просмотров даже больше чем в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Там можно также сделать отдельную группу, куда скидывать полезную информацию. Выбираются те, кто выкладывают везде, на всех площадках. У нас даже мастера с огромной базой, с высоким ценником всегда выкладывают свои работы не на одной площадке, а на всех».

Индустрия красоты после спада во время пандемии в 2024 году году вышла в существенный рост. Количество чеков в салонах красоты увеличилось на 11% год к году, сообщали аналитики «Платформы ОФД». Самым быстрорастущим сегментом, с приростом в 30%, стали процедуры лэшмейкеров по оформлению бровей и ресниц.

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Светлана Белова