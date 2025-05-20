Льготы на вырост

Число субъектов малого и среднего бизнеса в Пермском крае несколько лет неуклонно растет. За год в Пермском крае было зарегистрировано на 3% больше предприятий МСБ, чем годом ранее. Эксперты считают, это связано с тем, что в регионе хорошо развита система поддержки. Несмотря на широкие преференции бизнесу, опасения экспертов вызывает сокращение объемов кредитования МСП из-за ужесточения кредитной политики. Это может привести к снижению объемов деятельности.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За первый квартал 2025 года объем выданных кредитов малому и среднему бизнесу снизился на 24%

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ За первый квартал 2025 года объем выданных кредитов малому и среднему бизнесу снизился на 24%

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Пермском крае демонстрирует положительную динамику. Как рассказали в Агентстве по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края, в среднем с 2022 по 2024 год прирост числа субъектов МСП составил 2,75%. По состоянию на 10 мая 2025 года в регионе работают 105,3 тыс. субъектов МСП, что на 3,39% больше в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. «Важно отметить, что такая тенденция была обусловлена рядом факторов, включая экономические сложности и государственную поддержку, цифровизацию экономики и растущую активность самозанятых граждан в период пандемии. В среднесрочной перспективе реализация нового национального проекта „Эффективная и конкурентная экономика“ приведет к переориентации политики поддержки малого и среднего предпринимательства с количественных показателей на качественные»,— рассказали в агентстве.

Президент Пермской ТПП Вячеслав Белов напомнил, что по итогам 2023 года в Пермском крае наблюдался один из наибольших приростов перехода предприятий из «микро» в средний бизнес (рост на 175%). По этому показателю Пермский край находился на пятом месте среди всех регионов РФ, уточнил он.

В сфере МСП сегодня занято более трети экономически активного населения региона. «Так, в 2024 году в секторе малого и среднего бизнеса было занято более 400 тыс. человек — рост к 2023 году составил 6,5%. Число самозанятых увеличилось более чем на треть — 34%, достигнув 200,3 тыс. человек. Таким образом, в сфере МСП наблюдается рост, но в основном за счет роста числа самозанятых»,— рассказал Вячеслав Белов.

Помощь для «малышей»

Хорошие показатели роста количества МСП эксперты связывают в том числе с развитой в Пермском крае системой поддержки. Председатель пермского отделения ОООП «Деловая Россия» Дмитрий Теплов отметил, что в регионе создана хорошая инфраструктура для поддержки бизнеса. Из положительных моментов помощи МСП он выделил обучающие мероприятия, налоговые льготы. «Это, безусловно, способствовало тому, что показатели по количеству МСП растут»,— уверен эксперт.

В агентстве по развитию МСП рассказали, что в Пермском крае представлены как финансовые, так и нефинансовые меры поддержки. Финансовые меры поддержки доступны предпринимателям в форме льготных возвратных финансовых продуктов — займов, микрозаймов или предоставления имущества в лизинг, а также предоставления поручительств и независимых гарантий для обеспечения заявок на участие в закупках или на обеспечение исполнения контрактов и гарантийных обязательств.

В части оказания финансовых мер поддержки в регионе осуществляют деятельность АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края» и АО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края». В Пермском крае действует несколько программ льготного кредитования. Например, доступны микрозаймы со ставкой от 1% годовых (максимальная ставка по микрозаймам составляет 15%), максимальная сумма по микрозаймам — 5 млн руб., микрозаймы предоставляются на пополнение оборотных средств или вложения во внеоборотные активы, а также на рефинансирование задолженности. Кроме того, действуют специальные программы для участников специальной военной операции и другие программы.

«В части нефинансовых мер поддержки действующим и начинающим предпринимателям, самозанятым гражданам, а также физическим лицам, планирующим начать предпринимательскую деятельность, оказываются информационно-консультационные услуги по различным направлениям: открытие собственного бизнеса, правовые вопросы ведения предпринимательской деятельности, консультации по бизнес-планированию, по вопросам выхода на электронные торговые площадки и международные рынки, по маркетинговому сопровождению и сбыту продукции»,— рассказали в агентстве.

На площадке Дома предпринимателя организуются и проводятся акселерационные образовательные программы, обучающие семинары и вебинары, мастер-классы, тренинги и деловые игры, оказывается комплексная поддержка субъектам МСП на всех этапах выхода на международные рынки, содействие по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Отдельное направление в поддержке предпринимателей — предоставление государственного и муниципального имущества по льготной ставке арендной платы.

«Например, среди альтернативных кредитованию мер поддержки бизнеса благодаря обучению, участию в выставках, выходу на маркетплейсы и другим мерам поддержки в крае создано более 130 предприятий. В 2024 году центр „Мой бизнес“ предоставил предпринимателям 21 тыс. услуг. Около 14 тыс. человек стали участниками образовательных программ центра. Благодаря краевому Центру поддержки экспорта 50 компаний заключили контракты с зарубежными компаниями общей стоимостью более 2 млрд руб. Уже в этом году экспортерами стали еще 10 компаний региона»,— перечислил Вячеслав Белов.

Он уточнил, что предоставляется и финансовая поддержка предпринимателям. Так, в прошлом году АО «Корпорация развития МСП» предоставило поручительства и гарантии на 2 млрд руб., что привлекло 7,6 млрд руб. кредитов. Среди предпринимателей и самозанятых востребовано и льготное кредитование: в 2024 году АО «Микрофинансовая компания» выдало 560 займов на сумму почти 1 млрд руб.

Кредитная история

Предпринимателям Прикамья доступны также льготные программы кредитования.

В регионе действует программа Минэкономразвития России «1764», льготное субсидирование для малого и среднего бизнеса. «Благодаря ей предприниматели могут получить кредит по сниженной ставке на открытие и развитие своего дела. За период с мая 2024-го по май 2025 года предприниматели нашего региона получили кредиты на сумму 1,22 млрд руб.»,— рассказали в агентстве МСП.

В региональном подразделении Центробанка рассказали о новых программах кредитования, доступных для бизнеса. Так, с 1 апреля 2025 года стартовал прием заявок по программе льготного кредитования малых технологических компаний (МТК).

В рамках программы в 2025 году МСП Банк предоставит 7 млрд руб. кредитных средств по ставке «ключ минус 7%» при значении ключевой ставки Банка России более 10% годовых. При уровне ставки ЦБ 10% и ниже кредиты будут предоставлены по фиксированной ставке 3%.

Также с 1 апреля 2025 года вступила в силу новая программа льготного инвестиционного кредитования субъектов МСП, осуществляющих основную деятельность в сферах обрабатывающего производства, транспортировки и хранения, туризма, а также в области информационных технологий и в научно-технической сфере. Как уточнили в ЦБ, программа реализуется Минэко­номразвития России совместно с Банком России и АО «Корпорация МСП» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и заменяет ранее действующую программу МСП «1764».

Несмотря на наличие льготных программ, в Центробанке констатируют снижение объемов выдачи кредитов МСП. Так, в первом квартале этого года объем выдачи кредитов МСП снизился на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 37 млрд руб. За весь 2024 год банки выдали малому и среднему бизнесу Пермского края кредитов на сумму более 202 млрд руб. Растет и число просроченных платежей. Если на конец прошлого года предприниматели Прикамья задолжали банкам 159,6 млрд руб., то на конец первого квартала 2025 года эта цифра увеличилась до 161,3 млрд руб.

«В первом квартале 2025 года денежно-кредитные условия существенно не изменились и продолжили обеспечивать жесткость, необходимую для торможения инфляции. При этом банки отмечают некоторое смягчение условий и незначительное снижение процентных ставок по кредитам МСБ. Сдержанная динамика кредитования связана не с ограничением предложения кредита банками, а со снижением спроса на кредиты. У банков достаточный запас капитала для кредитования, хотя из-за уменьшения аппетита к риску они стали более консервативно подходить к отбору заемщиков»,— пояснили в отделении Банка России по Пермскому краю.

Эксперты считают, что снижение объемов кредитования может негативно сказаться на развитии МСП. «Чем больше оборотного капитала, тем больше количество произведенной и отгруженной продукции. Снижение показателей кредитования говорит об охлаждении экономики. Из-за высоких процентных ставок многие предприниматели не решаются выходить в новые проекты и стараются сократить объемы деятельности. Если мы сокращаем уровень кредитной нагрузки, соответственно приходится снижать объемы деятельности»,— сказал Дмитрий Теплов. Он отметил, что крупные компании задерживают платежи малым и средним предприятиям. «Это тоже снижает количество денег и оборотного капитала в системе МСП. Эти два фактора будут сказываться на снижении доходности и, возможно, на числе занятых в системе МСП»,— предположил эксперт.

По его мнению, для развития МСП в регионе необходимо работать над кооперацией между крупными и малыми предприятиями, развивать программы кредитования МСП, а также привлекать кадры в систему МСП.

Ирина Суханова