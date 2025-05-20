«Бесконтрольный прием крайне опасен»

В первом квартале 2025 года в аптеках Ставропольского края выросли продажи обезболивающих. В частности объемы реализации анальгетиков-антипиретиков увеличились на 28,5% в денежном выражении и на 8,5% — в натуральном, по сравнению с январем—мартом 2024 года, а нестероидных противовоспалительных препаратов — на 14,5% и 2,8% соответственно. Такие данные «Ъ-Кавказ» предоставили в аналитическом агентстве DSM Group. Прием обезболивающих при хронической боли может маскировать заболевание и затруднять диагностику, предупреждает главный внештатный специалист минздрава Ставрополья по травматологии и ортопедии Евгений Коновалов.



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«На мой взгляд, наблюдаемый всплеск спроса обусловлен комплексом факторов. Свою роль в этом сыграли сезонные особенности — гололед, обилие наледи, приводящие к травмам. Холодная погода способствует развитию простудных заболеваний, воспалений, обострению хронических патологий. Также следует учитывать ежегодный подъем уровня заболеваемости вирусными инфекциями. Не стоит забывать и о специфике климата Ставропольского края, характеризующегося сильными ветрами и резкими перепадами атмосферного давления. Это также может оказывать влияние на самочувствие жителей региона. Весна, как правило, сопровождается обострением хронических заболеваний, что особенно актуально для метеозависимых людей.

Рост продаж в денежном выражении, несомненно, частично связан с удорожанием препаратов. По моим оценкам, оригинальные лекарственные средства за год подорожали на 15–25%. Это обусловлено, в том числе, удорожанием поставок и ростом затрат на логистику, а также дефицитом сырья в условиях санкционного давления на Россию. В такой ситуации люди стараются запастись лекарствами впрок.

Медицинское сообщество вынуждено констатировать недостаточный уровень грамотности граждан в вопросах применения анальгетиков. Многие ошибочно рассматривают препараты, рекламируемые как “обезболивающие” как панацею, не осознавая их потенциальную опасность. Важно подчеркнуть, что многие из этих препаратов являются нестероидными противовоспалительными средствами (НПВС), которые обладают побочным эффектом в виде обезболивания, но при этом имеют серьезные противопоказания и могут вызывать нежелательные реакции со стороны желудочно-кишечного тракта, почек и печени.

Бесконтрольный прием анальгетиков, особенно в высоких дозах или в сочетании с другими препаратами, крайне опасен. Их прием оправдан только при остром болевом синдроме, например, зубной боли или травме, когда необходимо временное обезболивание до обращения к врачу.

Количество обращений пациентов с жалобами на хроническую боль, к сожалению, неуклонно растет. Чаще всего это пациенты старше 55–60 лет с деформирующим артрозом крупных суставов (коленных, тазобедренных, плечевых). Наблюдаю тенденцию, что женщины обращаются за помощью несколько чаще мужчин, что, возможно, связано с возрастными гормональными изменениями и большей предрасположенностью к развитию артроза.

Хроническая боль, как правило, симптом серьезного заболевания. Наиболее часто она связана с артрозами, остеохондрозом, невралгиями, миалгиями. Если боль беспокоит более двух-трех дней, то необходимо обратиться к врачу для установления причины и назначения адекватного лечения. Затягивание с обращением к специалисту может привести к необратимым последствиям. Прием анальгетиков, хотя и купирует боль, может маскировать основное заболевание, затрудняя диагностику и приводя к развитию побочных эффектов при длительном применении».