Глава Минобороны Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр»

Министр обороны России Андрей Белоусов заслушал доклады офицеров штаба группировки войск «Центр». Командующий ее войсками генерал-полковник Валерий Солодчук доложил о текущей обстановке. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Белоусов

Фото: Министерство обороны Андрей Белоусов

Фото: Министерство обороны

Господину Белоусову доложили о применении современных беспилотников, разработанных с учетом опыта и предложений военнослужащих группировки. Эти БПЛА результативно применяются российской армией, говорится в заявлении. Министр также заслушал доклады командиров бригад о действиях противника и поставил задачи военнослужащим.

Господин Белоусов поблагодарил командный состав подразделений за высокие результаты. Отличившимся военнослужащим глава ведомства вручил государственные награды.