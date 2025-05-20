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Коммерсантъ FM
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Самое большое в мире Знамя Победы развернули на Мамаевом кургане

Фотофакт

20 мая на Мамаевом кургане в Волгограде участники патриотической экспедиции «Непокоренные» и жители города развернули копию Знамени Победы.

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«Непокоренные» — молодежный проект, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и организованный в рамках Союзного государства

«Непокоренные» — молодежный проект, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и организованный в рамках Союзного государства

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Патриотическая экспедиция «Непокоренные» стартовала 9 Мая и завершится 26-го, пройдя через 14 городов-героев России и Белоруссии

Патриотическая экспедиция «Непокоренные» стартовала 9 Мая и завершится 26-го, пройдя через 14 городов-героев России и Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Самое большое в мире «Знамя Победы» на Мамаевом кургане

Самое большое в мире «Знамя Победы» на Мамаевом кургане

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Следующая фотография
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«Непокоренные» — молодежный проект, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и организованный в рамках Союзного государства

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Патриотическая экспедиция «Непокоренные» стартовала 9 Мая и завершится 26-го, пройдя через 14 городов-героев России и Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Самое большое в мире «Знамя Победы» на Мамаевом кургане

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

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