Фото 20.05.2025, 18:41 Самое большое в мире Знамя Победы развернули на Мамаевом кургане Фотофакт 20 мая на Мамаевом кургане в Волгограде участники патриотической экспедиции «Непокоренные» и жители города развернули копию Знамени Победы. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Непокоренные» — молодежный проект, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и организованный в рамках Союзного государства Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов / купить фото Патриотическая экспедиция «Непокоренные» стартовала 9 Мая и завершится 26-го, пройдя через 14 городов-героев России и Белоруссии Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов / купить фото Самое большое в мире «Знамя Победы» на Мамаевом кургане Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов / купить фото Следующая фотография 1 / 3 «Непокоренные» — молодежный проект, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и организованный в рамках Союзного государства Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов / купить фото Патриотическая экспедиция «Непокоренные» стартовала 9 Мая и завершится 26-го, пройдя через 14 городов-героев России и Белоруссии Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов / купить фото Самое большое в мире «Знамя Победы» на Мамаевом кургане Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов / купить фото