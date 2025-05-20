В Энгельсе при пожаре на Коммунистической спасли пятерых человек

В Энгельсе Саратовской области произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на ул. Коммунистической. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Экстренным службам стало известно о пожаре в 16:45 сегодня, 20 мая. В подъезде пятиэтажки горели вещи на 2 кв. м. Пожарные ликвидировали огонь.

С верхних этажей задымленного подъезда специалисты эвакуировали пять жильцов, включая троих детей. Пострадавших нет. Дознаватель МЧС России выясняет причину пожара.

Павел Фролов