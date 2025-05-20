Спрос на грузоперевозки между Ростовом и Грузией за год вырос в 2,1 раза

В Ростове-на-Дону растет спрос на международные грузоперевозки. Об этом сообщает пресс-служба Авито Услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что среди ростовчан наиболее востребованными стали перевозки по маршруту Ростов-Грузия. В мае 2025 года спрос увеличился в 2,1 раза по сравнению с показателями аналогичного периода.

Кроме того, в два раза вырос спрос на международные грузоперевозки между Ростовом и Беларусью, а между Ростовом и Китаем – на 19%.

Мария Хоперская