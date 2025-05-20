Экспресс-займы не торопятся одобрять

В российских магазинах стало сложнее получить экспресс-заем на покупку товара. В апреле банки оформили около 190 тыс. договоров POS-кредитования, и это минимум за последние шесть лет. А объем таких ссуд составил всего 11,7 млрд руб., антирекорд с весны 2022-го года. Рынок займов, которые можно получить в точке продажи без визита в офис банка, ежемесячно сокращается на 8%, пишут «Ведомости» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро. При этом средний размер одобряемой суммы также упал на 10%, до 62 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С чем связана такая отрицательная динамика? По словам управляющего директора рейтингового агентства НКР Михаила Доронкина, основная причина — ужесточение кредитной политики Центробанка: «Динамика в этом сегменте в целом соответствует тому, что мы наблюдаем во всем розничном кредитовании. Это происходит на фоне исторически очень высоких процентных ставок и существенных регуляторных ограничений, в том числе макропруденциальных лимитов, которые фактически ограничивают предложение со стороны банков, сокращая его для наиболее закредитованных заемщиков.

Нельзя исключать, что отрицательная динамика сохранится в течение всего 2025-го, учитывая, что на текущий момент каких-то послаблений с точки зрения регуляторного влияния не ожидается.

Пока что денежно-кредитная политика остается достаточно жесткой. Возможное снижение ключевой ставки не будет носить какой-то радикальный характер, поэтому уровень одобрения останется таким же невысоким, и, собственно, спрос со стороны заемщиков также будет ограниченным».

В основном POS-кредитование распространено в сфере продаж электроники и бытовой техники, пояснил директор интернет-магазина Xcom-shop Артур Рахимов. По его словам, бизнес уже ищет альтернативу таким займам, например, в сервисах BNPL («купи сейчас, заплати позже»): «Электроника — один из самых ярко выраженных драйверов POS-кредитования. Когда мы говорим о покупках стоимостью от 15 тыс. руб. до 100 тыс. руб. — смартфоны, ноутбуки, телевизоры, даже что-то компьютерное, то это те товары, которые редко покупают в моменте, и чаще надо оформить кредит. Например, мы на своем бизнесе стали замечать, что реально стало гораздо меньше откликов, число одобрений займов снизилось.

Сейчас на рынке стали развиваться другие инструменты, в частности, рассрочка. Тут мы как бизнес платим банку определенную комиссию, и для пользователей это условно бесплатный кредит. Мы жертвуем определенным процентом маржи, но сохраняем объем продаж. Кроме того, очень активно используется сервис BNPL, мы его тоже планируем в скором времени подключать. Особенно он популярен у молодежи. Люди покупают сейчас, платят потом, обычно в течение двух-четырех месяцев. Спрос на традиционные кредиты снижается».

Как пишет Forbes со ссылкой на участников рынка, к концу 2025 года объем российского рынка BNPL достигнет 400 млрд руб. Для сравнения — по итогам 2024-го этот показатель составил 300 млрд руб. Однако темпы роста в этом сегменте вскоре могут замедлиться, уверен гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. Он напомнил, что уже в декабре правительство планирует передать такие сервисы под контроль Центробанка:

«Сокращение POS в том числе связано и с тем, что давит смежный сегмент — BNPL. Считать его полноценной альтернативой было бы не очень корректно, но он действительно выполняет, можно сказать, дублирующую роль.

Там тоже в скором времени предполагаются регулятивные изменения, более жесткая политика с точки зрения лимитов и, соответственно, других параметров. Действительно может последовать охлаждающий эффект от ее ужесточения, и этот сектор тоже потенциально подвержен снижению темпов роста. Все-таки я думаю, что BNPL как альтернативный сегмент для потребителей предпочтительнее и по условиям, и по параметрам. Непосредственно операторы и участники рынка в этом плане тоже имеют преимущество по сравнению с розничным кредитованием».

Всего в январе-апреле российские банки выдали около 800 тыс. POS-кредитов на сумму 50 млрд руб., что примерно на 65% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

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Никита Путятин