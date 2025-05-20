В Лазаревском районе Сочи завершили реконструкцию ЛЭП

Сочинский филиал компании «Россети Кубань» завершил модернизацию воздушной линии электропередачи 0,4 кВ в микрорайоне Лоо Лазаревского района. Длина обновленного объекта составила почти 1 км, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В процессе работ заменили 20 железобетонных опор и установили около 1 км самонесущего изолированного провода с увеличенным сечением. Новый кабель обладает высокой прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям, а также к неблагоприятным погодным условиям. Это значительно снижает вероятность технологических сбоев в условиях гололеда, снега и сильного ветра, что актуально для Черноморского побережья.

Обновление линии улучшит качество и надежность электроснабжения примерно для 1 тыс. жителей Лоо, как в высокий курортный сезон, так и зимой при сложных погодных условиях. С начала года филиал провел ремонт почти 60 км линий электропередачи, обеспечивая стабильное электроснабжение для жителей и гостей Сочи.

Энергетики также подготовили объекты распределительной сети к летним пиковым нагрузкам, которые обслуживают потребителей Сочи, федеральной территории Сириус и Туапсинского района. В зоне ответственности филиала находятся 38 подстанций напряжением 110 кВ и более 2 тыс. трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

Мария Удовик