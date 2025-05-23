Первая среди особых

Особая экономическая зона «Кулибин» — один из главных драйверов развития нижегородского химпрома. Из 38 резидентов ОЭЗ 20 реализуют свои проекты в нефтехимической отрасли. Суммарная стоимость их проектов превышает 69 млрд руб. Эксперты отмечают, что преимущества организации производств в периметре ОЭЗ не только в налоговых преференциях, но и в создании возможностей для кооперационных цепочек и необходимой инфраструктуры, в том числе социальной.

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Сегодня «Кулибин» — крупнейшая преференциальная территория в Нижегородской области. За последние несколько лет площадь ОЭЗ увеличилась в десять раз, до 724,7 га. Это 400 га государственных земель и частные площадки предприятий «Синтез ОКА», «Ока-Полимер» и ДПО «Пластик». По итогам 2024 года ОЭЗ «Кулибин» стала победителем Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России в специальной номинации «Динамично развивающаяся особая экономическая зона».

Особые условия ОЭЗ предусматривают ставку по налогу на прибыль 2% вместо 25% в первые пять лет с момента получения первой прибыли, в следующие пять лет — до 5% и 14,5% — в будущем. По налогам на имущество и землю, а также по транспортному налогу для резидентов действуют нулевые ставки. С момента создания ОЭЗ общая сумма налоговых льгот резидентам составила 39 млн руб. Сейчас, в условиях высокой ключевой ставки ЦБ, правительство Нижегородской области прорабатывает дополнительные меры поддержки резидентов ОЭЗ: им предложат льготные займы под 3–8% годовых.

Нефтехимические предприятия — ключевые резиденты «Кулибина»: в этом сегменте представлены 20 из 38 компаний, решивших организовать производства на территории ОЭЗ. По информации АО «Корпорация развития Нижегородской области» (управляет ОЭЗ), суммарная стоимость их проектов превышает 69 млрд руб. Семь предприятий уже работают: они выпускают крупногабаритные литьевые изделия из пластмасс, клеевые материалы, суперконцентраты, резиновые смеси и другие химические продукты. Объем инвестиций в эти проекты превысил 6 млрд руб., создано более 570 рабочих мест.

По словам генерального директора Корпорации развития Игоря Ищенко, для химических предприятий «Кулибин» обладает рядом преимуществ: «Прежде всего, это возможность размещения производств вплоть до первого класса опасности, а также уже существующая сырьевая база и планируемая к запуску научная инфраструктура».

Инфраструктура развития

Ключевыми условиями выбора площадки для инвестора сегодня являются спрос, сырье и кадры, отмечает руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов. «Если в регионе есть спрос — созданы, например, преференции для закупки местными компаниями и другими потребителями — у такой площадки есть будущее. Это могут быть как субсидируемые рассрочки для потребителей, так и дополнительные закупки на каждый коммерческий заказ, идет и административная закупка для региона», — рассуждает господин Курасов.

ОЭЗ «Кулибин» обеспечена всей необходимой инфраструктурой для организации производств и кооперационных цепочек. Сейчас на государственной площадке преференциальной территории строят дороги и парковки, укладывают ливневую канализацию, проводят сети телекоммуникаций и электроснабжения. Параллельно строятся девять промышленно-производственных корпусов и один административный. «Все необходимые инженерные сети будут подведены непосредственно к земельным участкам резидентов, благодаря чему процесс строительства и ввода в эксплуатацию для инвесторов становится максимально комфортным», — рассказал господин Ищенко.

Важной составляющей для научно-исследовательских разработок, кооперационных связей и интеграции инноваций в производство на площадке ОЭЗ «Кулибин» станут научно-технологический центр «Квантовая долина» и «Технопарк Н20». В последнем разместятся лабораторные и офисные пространства, бизнес-инкубатор и центр коллективного пользования научным оборудованием. Все это позволит резидентам и их партнерам заниматься научными исследованиями и разработками, а также выпускать тестовые образцы изделий на оборудовании технопарка и экономить на покупке собственного оборудования. Технопарк введут в эксплуатацию в 2025 году: сейчас на объекте ведутся фасадные и отделочные работы.

Кроме того, на территории ОЭЗ планируется строительство конгрессно-гостиничного комплекса для деловых мероприятий. А для сотрудников компаний-резидентов в ОЭЗ «Кулибин» появится настоящий «город в городе» — одноименный жилой комплекс с домами разной конфигурации, детскими площадками и благоустроенными территориями, прогулочными зонами, детсадом и поликлиникой. Комплекс рассчитан на 5 тыс. жителей, общая площадь жилья составит 177,5 тыс. кв. м. По словам Игоря Ищенко, строительство планируется начать в 2027 году, проект рассчитан до 2032 года. Конкурс по отбору компании-подрядчика планируется провести в ближайшее время.

По расчетам господина Ищенко, к 2030 году в ОЭЗ будут трудиться более 7 тыс. человек. «Жилье — один из важнейших факторов для специалистов при выборе места работы. Жилой комплекс будет расположен в непосредственной близости к площадке, в нем будет все необходимое для комфортной жизни», — пообещал глава Корпорации развития.

Перспективы роста

В ближайшие годы ОЭЗ «Кулибин» продолжит расширяться: сейчас Минэкономразвития РФ рассматривает заявку Нижегородской области на увеличение преференциаль­ной территории в округе Бор. Предполагается, что площадь ОЭЗ составит более 110 га, которые позволят построить мультимодальный порт на берегу Волги и организовать перевалку грузов. На новой площадке планируют реализовать свои проекты 11 резидентов, которые готовы инвестировать 20 млрд руб.

В условиях ужесточения денежно-кредитной политики преференциальные территории особо привлекательны для инвесторов, отмечает доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян. «Для поддержания этого тренда необходимым условием является превращение ОЭЗ и ТОР не просто в замкнутый контур развития, в котором реализуются значительные стимулирующие производственную и предпринимательскую активность проекты, а в центр полевых исследований, в рамках которого те или иные стимулирующие решения отрабатываются, а затем распространяются на остальные части региона и страны в целом», — говорит эксперт.

Роман Рыскаль