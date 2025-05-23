Кадры ищут опытным путем

Для нижегородской химической промышленности, как и для других отраслей, характерен дефицит кадров: на одну вакансию приходится одно-два резюме. В условиях расширения и модернизации существующих производств и реализации новых проектов участники рынка говорят о необходимости изменений в системе подготовки кадров и взаимодействия с работодателями как на уровне среднего профессионального образования, так и высшей школы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным на конец 2024 года, на химических производствах в Нижегородской области работали более 16,8 тыс. человек — это 6,5% от занятых в обрабатывающих отраслях промышленности в целом.

«В целом по отрасли на одну вакансию приходится одно-два резюме. Это говорит о достаточно выраженном кадровом дефиците», — комментирует директор регионального филиала hh.ru Ольга Брылева. С начала 2025 года нижегородские работодатели, связанные с химической промышленностью, разместили на платформе более 2,5 тыс. различных вакансий. Это на 2% больше, чем в январе–апреле 2024 года. Соискатели тоже интересуются карьерой в химпроме: более 3,4 тыс. резюме было обновлено местными жителями, имеющими опыт работы в химической отрасли с начала этого года.

Среди самых востребованных у химических предприятий специалистов как «синие» воротнички (операторы производственных линий, слесари и др.), так и «белые» (бухгалтеры, закупщики, маркетологи, исследователи и др.). При этом, как отмечает Ольга Брылева, если углубляться в каждую профессию отдельно, то видно, что уровень конкуренции за рабочие места разнится: «Так, у одних, например, востребованных в отрасли токарей, машинистов, инженеров-электронщиков, технологов, операторов производственных линий уровень конкуренции крайне низкий и говорит о нехватке кандидатов в отрасли. А вот для других, допустим, маркетологов, бухгалтеров, упаковщиков, наоборот, уровень конкуренции выше нормы».

В целом по стране, по данным Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики, по итогам четвертого квартала 2024 года дополнительная потребность химпрома в кадрах составила 22,8 тыс. человек, что на 25% больше, чем в четвертом квартале 2023 года. «Цифры химпрома в данных исследователей ВШЭ выглядят не самым обнадеживающим образом. С одной стороны, среднесписочная численность работников химических производств в четвертом квартале 2024 года достигла 410,5 тыс. человек. Прирост относительно аналогичного периода 2023 года составил 5,6%. Выросла и производительность труда. В четвертом квартале 2024 года индекс производительности труда в химическом производстве РФ составил 105,8%, относительно четвертого квартала 2023 года. Однако индекс кадровой обеспеченности в химическом производстве исследователи оценивают как низкий», — комментируют аналитику эксперты Rupec.

Выше рынка

В условиях конкуренции за сотрудников предприятия увеличивают зарплаты. Так, по данным областного правительства, среднемесячная зарплата работников химпроизводств за 2024 год составила 85283,5 руб., что на 21,7% больше, чем в 2023 году, и на 6,1% выше средней зарплаты в региональной обрабатывающей промышленности в целом.

Согласно аналитике hh.ru, за пять лет медианная зарплата в отрасли выросла на 93% и на данный момент составляет 76,7 тыс. руб. (на 14% больше, чем в начале 2024 года). «В свою очередь медианная ожидаемая зарплата, на которую рассчитывают местные соискатели в химической отрасли, укладывается в диапазон от 60 тыс. до 115 тыс. руб. За год запросы местных жителей выросли на 10–30% в зависимости от должности соискателей», — комментирует Ольга Брылева.

Статистика hh.ru также показывает, что наибольшая (53%) доля вакансий в химпроме региона сегодня доступна соискателям с опытом от года до трех лет — на эту категорию с начала года приходится 1,3 тыс. вакансий. При этом за год доля таких предложений для начинающих специалистов выросла на 4%. Более того, для недавних выпускников без опыта работы также доступно еще 31% вакансий, что на 3% больше, чем в 2024 году.

Средний возраст соискателей по химической отрасли сейчас от 30 до 50 лет — на эту возрастную группу приходится 2/3 резюме. А вот доля молодых специалистов от 18 до 30 лет — лишь 13% активных резюме в регионе. «Таким образом, с одной стороны, местные работодатели, связанные с химической отраслью, готовы принимать к себе молодые кадры, а с другой — выпускников в целом не хватает для рынка труда», — комментирует Ольга Брылева.

Партнерство ради будущего

С учетом новых инвестиционных проектов проблема нехватки специалистов усугубляется: только в периметре особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске в ближайшие годы на новых производствах планируется создание 5,5 тыс. рабочих мест. В этом контексте участники рынка говорят о необходимости изменений в системе подготовки кадров. «В Дзержинске десятилетиями формировалась уникальная школа химиков-технологов, и сегодня перед нами стоит комплексная задача по подготовке кадров нового поколения: создание современных образовательных программ совместно с образовательными учреждениями всех уровней; развитие дуального образования с погружением студентов в реальные производственные процессы; развитие социальной инфраструктуры городского округа для создания комфортной среды, что позволит удерживать и привлекать на территорию молодых специалистов; формирование системы мотивации и карьерного роста для молодых специалистов», — комментирует проблему на примере «города химиков» вице-президент Российского союза химиков, генеральный директор «Окапол» Дмитрий Огородцев. По его словам, особое значение имеет создание Центра опережающей подготовки кадров по направлению новых материалов и химии: «Это должна быть не просто „кузница кадров“, а площадка для создания прорывных технологий».

Изменений требуют и привычные схемы взаимодействия с работодателями как в системе среднего профессионального образования, так и на уровне высшей школы. Представители промышленных предприятий указывают, например, что в Дзержинске в программе «Профессионалитет» участвуют сразу восемь предприятий и проект явно требует расширения: партнерами базового Дзержинского химического техникума имени Красной Армии выступают завод им. Я. М. Свердлова, ГосНИИ «Кристалл», ГосНИИМаш им. В.В. Бахирева, «СИБУР-Нефтехим», «Окапол», ГК «Синтез ОКА», ООО «Компания Хома», ГК «Корунд-Системы».

Высока конкуренция и за выпускников вузов: химпредприятия работают не только с нижегородскими, но и с университетами соседних регионов и Москвы, например с Ивановским государственным химико-технологическим университетом, Российским химико-технологическим университетом им. Д. И. Менделеева.

Комментируя ситуацию в Дзержинске, директор Дзержинского политехнического института НГТУ им. Р. Е. Алексеева Александр Петровский отмечает, что рынок труда в городе «похож на губку, которая впитывает в себя, как влагу, всех выпускников»: «Дзержинский химпром развивается, и его предприятия достаточно активны на рынке труда. Сужу по той динамике, с которой к нам обращаются наши промышленные партнеры. Не проходит и дня, чтобы ко мне или руководителям кафедр, в службу маркетинга и статистики вуза не обратились с просьбой „дать хороших ребят“ на то или иное производство — как вновь вводимое, так уже действующее».

По оценке директора ДПИ, нехватка специалистов сохранится на ближайшие пять лет: «Недавние промышленные форумы, на которых я выступал с докладами на тему кадровой политики и ее перспектив, будь то „Столица химии-2024“ или „Азот. Минеральные удобрения-2025“, подтвердили дальнейший растущий кадровый запрос со стороны предприятий химического комплекса города, региона и страны в целом. Но главное, что прогрессивные предприятия понимают важность взаимодействия с вузовской средой, а также развивают у себя систему наставничества, которая дает возможность эффективно использовать механизм поддержки и сопровождения молодых специалистов в первые годы работы».

«Для нас важна матчасть, и вузы ее дают. Но при этом студентам явно не хватает погружения в проблематику предприятий — их проекты не находят практического применения, — отмечает директор по персоналу одной из ведущих инжиниринговых компаний химпрома АО «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида» (НИИК) Марина Ежова. — Во время обучения вузы буквально окутывают студентов заботой, проводят многочисленные хакатоны, разыгрывают гранты — ребятам нравится побеждать, растет уверенность в себе. Но потом, сталкиваясь с реальными условиями труда и запросами работодателя, они оказываются буквально в ступоре, им сложно адаптироваться. Отсюда — большая текучесть кадров именно в первый год работы». По мнению Марины Ежовой, перед студентами как можно раньше необходимо ставить реальные научные кейсы для решения конкретных производственных задач, вовлекать в процессы с понятным результатом: делегировать решение вопросов, возникающих в ходе реальных НИР и НИОКР, предлагать провести самостоятельные расчеты. «Важно, чтобы с первых дней работы ребята видели результат своего труда в реализованном проекте, осознали уровень ответственности, возможно, поняли нехватку знаний и умений в смежных отраслях», — заключает эксперт.

Людмила Аристова