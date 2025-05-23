«Столица — это сила, задающая направление»

Дзержинск носит неофициальное звание столицы российской химии из-за активно развивающихся в черте городского округа предприятий. Главная цель администрации — сделать город комфортным и создать в нем благоприятную среду, чтобы у работающих горожан и их семей был максимальный выбор мест для учебы, спорта и отдыха. Накануне Дня города и Дня химика мэр Дзержинска Михаил Клинков комментирует перспективы развития муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

— Михаил Петрович, полгода назад вы возглавили Дзержинск. Каковы первые впечатления от города?

— Дзержинск уникален. Порядка 6 тыс. га — промышленные территории, и городская жилая застройка сопоставима с ними по площади. У нас половина земель — это промышленность, и другая половина — город. Причем это не тот «Дуст», который был в СССР при заводах-гигантах. Сейчас даже сравнительно небольшие предприятия перешли на современные технологии, и Дзержинск стал чистым и экологически благополучным городом. Я бы даже сказал, нижегородской Ривьерой. У нас реликтовые леса, благоустроенные парки и хорошие дороги, а инфраструктура с точки зрения бытовой среды превосходит Нижний Новгород — потому что все рядом, в шаговой доступности. Город очень грамотно построен, он компактный, лучеобразный, со всеми видами транспорта: от водного до железнодорожного. От нас добраться до нижегородского аэропорта гораздо быстрее, чем из некоторых районов областного центра.

— В Дзержинске активно развиваются предприятия нефтехимии. Какие задачи у администрации?

— Развивать городскую среду. У нас 51 тыс. горожан заняты на средних и крупных предприятиях, где бизнес обеспечивает людям хорошие условия труда. Плюс нужно нанять еще несколько тысяч человек на новые производства. Предприятие может привлечь деньгами любого специалиста. Но если работник не полюбит место своего проживания, это будет обычная вахта. У вахтовиков нет постоянного места работы: сегодня они здесь, через несколько месяцев в другом месте. Поэтому, после того как сотрудник отработал, он должен попасть в комфортные условия жизни. Если после работы на современном предприятии человек будет возвращаться и видеть вокруг благоустроенные общественные пространства, красивый город, развитую инфраструктуру, если его дети будут ходить в современные сады и школы в шаговой доступности от дома, вечером он спокойно может добираться до спортивных секций или театра, кино, то он останется здесь.

— Что для этого нужно сделать?

— У нас большие планы и хорошие перспективы по комплексному развитию территорий и строительству нового современного жилья. В Дзержинске можно расселять ветхие двухэтажки целыми кварталами. Есть исторический центр — наша гордость. А за его пределами можно и нужно строить современный город.

Благодаря грамотной проектировке городских кварталов в каждом районе в шаговой доступности есть детские сады, школы, больница, парки, магазины. Развитая городская социальная инфраструктура сегодня выгодна застройщикам. Она позволяет значительно облегчить нагрузку по проектам КРТ, исключая затраты на строительство социальных объектов. А в связи с демографическим падением у нас уже есть свободные образовательные учреждения, которые мы законсервировали.

Невероятное количество зеленых территорий внутри города, и они будут развиваться. Дзержинск занял первое место по уровню внедрения системы «Безопасный город». Более 2 тыс. видеокамер в системе, и раскрываемость уличных преступлений в разы выше, чем в других городах области. Комфорт и безопасность — это то, к чему мы стремимся.

— Предприятия помогают власти?

— Да. Например, с компанией СИБУР договорились о том, чтобы в Молодежном парке поставить две полноценных баскетбольных площадки, продолжить спортивное развитие этой территории. По-партнерски завод софинансирует этот проект. Со многими руководителями предприятий у нас налажен прямой диалог. Встречаемся на своеобразном совете директоров, где общаемся и договариваемся.

Вообще детскому спорту и отдыху уделяем большое внимание. У нас есть «Город спорта» с единственным в регионе муниципальным конным клубом, где дети бесплатно занимаются. В этом году мы приняли в муниципальную собственность детский санаторий «Светлана» в сосновом лесу. Сейчас ведем переговоры с заводом им. Свердлова, чтобы лагерь «Космос» тоже вошел в общий сегмент детского отдыха. Все путевки на летнее оздоровление детей разбираются моментально. Наши детские лагеря в три смены работают. В этом году с помощью регионального правительства будем делать еще два круглогодичных корпуса.

Только в Дзержинске есть муниципальный вейк-парк на Святом озере, там же организованы занятия детским парусным спортом. У нас открылся самый крупный в регионе центр по адаптивным видам спорта «Парус», где не только люди с ОВЗ тренируются, но и проводится реабилитация участников СВО. У нас есть система дворовых клубов для детей с бесплатными занятия в кружках.

Посмотрите: в сравнительно небольшом городе есть две ледовых арены, 50-метровый бассейн олимпийского стандарта, сейчас строим еще один бассейн «Капролактамовец». Где еще в одном месте можно встретить такое? Есть мечта построить и канатно-кресельную дорогу на другой берег Оки — тогда у нас и горнолыжные виды спорта будут развиваться.

— В прошлом году в Дзержинске впервые прошел общероссийский форум «Столица химии». В чем его значение для города?

— Этот форум возник не просто так. В Дзержинск, как в центр компетенций химии, приезжают представители отрасли обсуждать свои профессиональные вопросы. И мы стараемся со своей стороны предложить гостям условия, которые подвинут их к тому, чтобы строить и развивать производства. По сути, сегодняшние инвестиции в техносреду — это не только рост производительных сил. Мы рассчитываем, что за счет совместных усилий будет формироваться и сильное сообщество единомышленников внутри города — в повседневном общении людей, в городских праздниках. Сильные традиции дзержинских предприятий сохранились. Например, на День города в Дзержинске коллективы торжественно идут трудовым парадом, готовятся к нему.

Синергия в самом городе заложена — у нас в школах работают менделеевские классы, по принципу бесшовного образования учащиеся выбирают специальности в техникумах и вузах. Предприятия вкладываются в систему образования, создают новые лаборатории, покупают оборудование, берут студентов на практику. И получают готовых специалистов с корпоративными ценностями.

Дзержинск — это город трудовой доблести, и мы будем всячески поддерживать эту культуру, понимание общности живущих в нем людей. Потому что столицей химии город делают люди. Столица — это сила, задающая направление, за которой идут другие.

Беседовал Роман Кряжев