Ярославский молодежный парламент может начать работу осенью
Первое заседания молодежного парламента, который предложили создать депутаты Ярославской областной думы, может состояться осенью 2025 года. Законопроект «О молодежном парламенте» депутаты рассмотрели на заседании комитета по депутатской деятельности, правопорядку и информационной политике.
Фото: Ярославская областная дума
Планируется, что молодежный парламент будет заниматься реализацией молодежной политики — готовить и анализировать НПА, затрагивающие права и интересы молодежи, рассматривать иные вопросы реализации молодежной политики в регионе. В состав войдут 58 муниципальных служащих и депутатов местных законодательных органов власти в возрасте от 16 до 35 лет.
«Новый правовой акт будет способствовать развитию молодежного парламентаризма на территории Ярославской области, а также помогать парламентариям реализовывать на площадке Думы молодежные программы и проекты»,— пояснил заместитель председателя облдумы Антон Капралов.
Законопроектом закрепят структуру парламента, его полномочия, порядок формирования и работы, а также права и обязанности членов парламента.