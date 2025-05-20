В «Гранд Отеле Европа» открылся люкс «Чайковский»

В год своего 150-летия «Гранд Отель Европа» создал именные апартаменты «Чайковский». Люкс посвящен великому композитору, оставившему яркий след в истории гостиницы и неоднократно в ней гостившему. Окна просторного двухкомнатного номера с высокими потолками, расположенного в центральной части отеля, выходит на здание Большого зала Филармонии, где Петр Ильич дирижировал концертом в честь своего учителя, композитора Антона Рубинштейна и своим последним произведением, 6-ой «Патетической» симфонией. Интерьер, разработанный архитектурным бюро ludi_architects, сочетает исторический контекст и современное искусство. На стенах сохранили лепнину и большое антикварное зеркало с профилированными пилястрами и овальным лепным медальоном. Центральное место в гостиной занимает рояль 1906 года Diederichs Freres, специально приобретенный отелем для люкса «Чайковский» у петербургского композитора Александра Кнайфеля. Двухметровое вышитое панно и скульптура «Балерины» из керамики стали яркими современными арт-объектами в обстановке номера. Дизайн апартаментов построен на контрасте спокойных серых стен и яркого красного бархата мебели, усиливающего театральность атмосферы. Рисунок и текстура ковров напоминают многослойность балетной пачки. В качестве комплимента гостям предлагается «Чай а-ля Чайковский» с коньяком и лимоном, как любил композитор, и коктейль, цвет которого напоминает мундир Щелкунчика.

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Нина Никифорова