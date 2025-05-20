В Оренбуржье за четыре месяца ввели в эксплуатацию 435 тыс. кв. м жилья

С января по апрель текущего года на территории Оренбургской области сдали в эксплуатацию 435 тыс. кв. м жилых помещений. Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответствующие данные опубликованы на сайте единой информационной системы жилищного строительства (наш.дом.рф).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Согласно опубликованным данным, из введенного в эксплуатацию жилья 349 тыс. кв. м составляют индивидуальные дома (+10%) и 86 тыс. кв. м помещения в многоквартирных домах (+36%).

В апреле в регионе всего было введено 86 тыс. кв. м жилых помещений, что на 53% больше показателя за апрель 2024 года.

Руфия Кутляева