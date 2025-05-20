В Ростовской области спасателям задолжали надбавки за вредность

В Таганроге спасатели городского управления защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории получили надбавки за вредность труда после прокурорской проверки, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Доплаты вовремя не получили 41 спасатель и начальники поисково–спасательных групп. Общий долг перед сотрудниками превысил 520 тыс. руб. «По представлению прокурора города работодатель погасил задолженность в полном объеме», — отметили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Виновные привлечены к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

Наталья Белоштейн