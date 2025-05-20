В Крыму будут судить ялтинку за экстремистские призывы в соцсетях

В Крыму осудят жительницу Ялты за экстремистские призывы в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в 2022 и 2023 годах жительница Ялты публиковала в социальных сетях материалы, призывающие к насильственным действиям в отношении группы лиц по национальному признаку.

Противоправную деятельность фигурантки дела выявили и пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым.

Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Уголовное дело направили в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу.

Мария Удовик