«Проблемы надо решать в синергии власти и бизнеса»

Скоро в республике откроется купальный сезон. По данным управления Роспотребнадзора Башкирии, пока ни один водоем Башкирии не получил ежегодное санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам. Между тем, состояние республиканских озер вызывает вопросы у местного населения. Недавно жители Абзелиловского района обратились в Общественную палату республики с просьбой провести проверку бактериологической безопасности воды в озерах Яктыкуль (Банное), Сабакты и Карабалыкты. Член-корреспондент Академии наук Башкирии, доктор биологических наук Василий Мартыненко рассказал «Ъ-Уфа» о состоянии республиканских водоемов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доктор биологических наук, член-корреспондент Академии наук Башкирии Василий Мартыненко

Фото: из личного архива Василия Мартыненко, Коммерсантъ Доктор биологических наук, член-корреспондент Академии наук Башкирии Василий Мартыненко

Фото: из личного архива Василия Мартыненко, Коммерсантъ

Одна из самых главных проблем, которая негативно отражается на состоянии водоемов — вырубка лесов. Особенно от этого страдает наша главная водная артерия — река Белая. Если раньше она была судоходной рекой, по которой ходили баржи до Уфы, сейчас этого нет по причине обмеления из-за вырубки лесов в верховьях и отсутствия работы по углублению русла. Похожая ситуация сейчас складывается даже на Волге — она мелеет из-за вырубки деревьев вдоль небольших рек, которые отвечают за ее водность.

Кроме антропогенного воздействия, на водоемы оказывают влияние климатические изменения, произошедшие за последние 40-50 лет. Вроде бы среднее количество осадков практически не изменилось, но есть «но»: летних осадков стало намного меньше, а зимних стало больше. Кажется, что в целом паритет соблюден, но надо понимать, что зимние осадки очень быстро сходят во время половодья, поэтому для питания рек очень важны летние осадки, которые пронизывают почву и постепенно поступают в водоемы. Когда осадков мало, нет паводка, то наши пойменные озера не промываются и, как следствие, в них начитается процесс болотообразования. Именно этот вопрос сейчас очень актуален для наших озер и прудов. Это видно, например, по озерам Аслыкуль или Шамсутдин. Боюсь, что лет через 100 лет Аслыкуль может превратиться в болото. Даже холодное горное озеро Талкас начало «цвести» — то есть в нем начали разрастаться бактерии, одноклеточные и многоклеточные водоросли и так далее. Зимой вся эта фитомасса начинает отмирать и становится питательной основой для будущих растений. И это как снежный ком. Чем больше растительности, тем озеро быстрее начинает превращаться в болото.

Не хотелось бы заострять на этом внимание, но обойти эту тему нельзя. Одна из главных бед для наших водоемов — это отсутствие современных туалетов и канализации вдоль береговой линии, что приводит к попаданию в воду отходов жизнедеятельности человека. Следующая проблема — стоки. Вокруг многих озер — например, Яктыкуля — расположены деревни, базы отдыха. В условиях отсутствия центральной канализации все бытовые стоки просачиваются в водоемы и загрязняют их. В результате они могут способствовать появлению в водоеме опасных для людей бактерий. Да, у водных объектов есть способность к самоочищению, но надо понимать, что их возможности не безграничны, особенно при нынешнем антропогенном воздействии на экосистему. Поэтому крайне необходимо рядом с водоемами начать строительство цивилизованной системы канализации с очистными сооружениями, заниматься углублением дна, сбором иловых фракций и так далее.

Очевидно, что силами администраций районов эту проблему не решить. Да и бюджет республики — не резиновый. Поэтому, полагаю, нам необходимо брать на вооружение практику, которую применяют за рубежом. Если в район заходит крупный инвестор, чья деятельность влияет на местную экосистему, он должен финансово вкладываться в решение местных вопросов, как социальных, так и экологических. Тот же самый Якты-куль. Там необходима централизованная система канализации, которую бюджет республики в ближайшее время вряд ли потянет, а от нее напрямую зависит сохранится ли озеро или через несколько десятков лет на его месте будет болото.

Болотообразование — процесс медленный. Например, на месте горного озера Тюлюкское болото формировалось более 4 тыс. лет. Понятно, что тогда антропогенное влияние было минимальным. А учитывая нынешнюю ситуацию, речь может идти о нескольких десятках лет. Поэтому, пока не поздно, эти проблемы надо решать в синергии власти и бизнеса. Без подобной взаимопомощи вряд ли стоит рассчитывать на результативность.