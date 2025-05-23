Дзержинск Нижегородской области в ближайшие годы должен укрепить статус столицы российской химии. «Сильная база, созданная здесь в советское время, серьезно расширяется благодаря новым проектам, в том числе на территории нашей ОЭЗ „Кулибин“», — говорил губернатор Глеб Никитин, открывая первый отраслевой форум «Столица химии-2024». О том, что уже есть у города для соответствия статусу химической столицы страны, а чего не хватает и над чем еще предстоит поработать, рассуждают топ-менеджеры профильных предприятий Нижегородской области.

Дмитрий Огородцев, генеральный директор ООО «ОКАПОЛ»:

— Дзержинск обладает уникальными преимуществами, присущими федеральному центру малотоннажной и среднетоннажной химии. Город сохранил мощную производственную и научную базу в сфере производства химической продукции. Развитая промышленная инфраструктура и близость к научным центрам обеспечивают идеальные условия для создания новых инновационных предприятий. В городе уже идет формирование особой экономической зоны, которая создаст 5500 новых рабочих мест и привлечет 101 млрд руб. инвестиций.

Но главное богатство Дзержинска — это люди. Здесь десятилетиями формировалась уникальная школа химиков-технологов, и сегодня перед нами стоит комплексная задача по подготовке кадров нового поколения. При системной поддержке государства и бизнеса Дзержинск может стать не только производственным, но и интеллектуальным центром российской химии. Наша общая задача — создать экосистему, где талантливые специалисты будут находить возможности для профессиональной реализации, а предприятия — получать высококвалифицированные кадры для технологического рывка.

Сергей Луговской, генеральный директор ГК «Синтез ОКА»:

— У Дзержинска для возвращения статуса столицы химии есть самый важный ресурс — политическая воля, которая заключается в желании региональных и муниципальных властей в кооперации с местными предприятиями развивать действующие промышленные площадки и содействовать созданию новых, формируя региональную инвестиционную экосистему.

Разумеется, значимым аспектом является наличие промышленной и технологической базы, научных традиций, образовательных и кадровых ресурсов. Город и промышленная зона вокруг обладают необходимой инфраструктурой, а региональные власти вкладывают средства в создание новой.

Однако для полного соответствия статусу химической столицы необходимо решить несколько системных задач. Одна из них — государственная поддержка предприятий, которые занимаются разработкой технологий для получения новых видов продукции. Сегодня в небольшом объеме выдаются гранты на проведение лабораторных исследований и создание опытных установок. При этом узким местом является этап масштабирования технологии, а именно переход от лабораторных исследований к созданию опытно-промышленной установки перед запуском промышленного производства. Этот этап на порядок более капиталоемкий. Затраты на строительство опытно-промышленных установок, отработку технологий и выпуск небольших партий продукции могут быть в десятки и сотни раз выше, чем на этапе лабораторных исследований, а мощности еще слишком малы, чтобы вернуть вложенные средства. Именно при масштабировании технологии требуется особая поддержка государства. Химикам нужны эффективные инструменты, которые позволят преодолеть эту «долину смерти» и вывести перспективные отечественные разработки на промышленный уровень. Полагаю, усилия властей в этом направлении станут катализатором развития химии в Дзержинске.

Олег Дроботущенко, генеральный директор АО «НИИК»:

— Сегодня Дзержинск — крупнейший центр химической промышленности. Здесь работает несколько десятков промышленных предприятий, выпускающих широкий спектр химической продукции.

В 2020 году в Дзержинске создана особая экономическая зона «Кулибин» — универсальная площадка для компаний, ведущих разработки и производство в химии и других отраслях промышленного производства. Регулярно проводятся отраслевые мероприятия федерального масштаба — причем это не только имиджевые проекты, но и стимулы для развития научной и производственной сферы.

В Дзержинске сформирована крепкая профессиональная база, работают опытные специалисты, а также активно вовлекается молодежь. Кадровый потенциал города отмечают как одно из ключевых конкурентных преимуществ для дальнейшего развития химической отрасли.

Однако, несмотря на сильную профессиональную базу, ощущается нехватка молодых специалистов и инженеров-химиков. Требуется усиление профориентации, развитие образовательных программ и сотрудничество с вузами для подготовки кадров нового поколения.

Светлана Титова, председатель совета директоров ООО «РусСилика»:

— Дзержинск, безусловно, заслуживает статуса cтолицы химии — профильный кластер активно развивается и укрепляет свой потенциал. Предприятия совместно с учебными заведениями реализуют федеральный проект «Профессионалитет», что позволяет готовить молодых специалистов в области химии и смежных производств, в том числе связанных с обслуживанием и производством химического оборудования.

Администрация городского округа эффективно помогает укреплять горизонтальные связи между компаниями самых разных направлений, расположенными на одной территории.

В Дзержинске давно сложилась кооперация между предприятиями, обладающими высокими компетенциями как в области строительства химических предприятий, так и в производстве химической продукции. Это позволяет использовать в качестве сырья для дальнейшей переработки продукцию, изготовленную непосредственно на этой территории, что дает экономический эффект за счет существенного снижения затрат на логистику.

Подготовила Ирина Бородкина