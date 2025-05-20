Зампреду краевого арбитражного суда могут продлить полномочия

Заместителю председателя Арбитражного суда Пермского края Елене Кульбаковой могут продлить полномочия. Это следует из повестки заседания Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), назначенного на 28 мая 2025 года.

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ВККС рассмотрит «заявление госпожи Кульбаковой о рекомендации кандидатом на должность заместителя председателя Арбитражного суда Пермского края (по конкурсу, объявленному в «Российской газете» от 6 марта 2025 года)»,— сообщается в повестке.

Елена Кульбакова была назначена на должность судьи Свердловского суда Перми в августе 2003 года. В августе 2008 года стала судьей Арбитражного суда Пермского края. В августе 2019 года назначена заместителем председателя этого суда на шестилетний срок полномочий.