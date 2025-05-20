Доступ к пляжам Анапы закрыли для частных автомобилей

Администрация Анапы ограничила доступ частного транспорта к пляжам от Центра до Витязево, оставив проезды только для спецтехники, обеспечивающей очистку береговой линии, сообщает краевой оперштаб в своем Telegram-канале. Меры вступили в силу с 19 мая 2025 года на участке от Центрального пляжа до села Витязево.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Для ограничения доступа применяются различные методы, включая выемку траншей, установку бетонных блоков и создание песчаных валов, которые можно быстро убрать при необходимости. Часть барьеров уже установлена, остальные будут добавлены в ближайшее время.

Некоторые регулируемые въезды останутся открытыми только для экстренных служб, таких как МЧС России, а также для машин, участвующих в уборке прибрежной зоны.

Эти меры направлены на обеспечение эффективной работы по очистке побережья и предотвращение несанкционированного доступа автомобилей на пляжи курорта.

Мария Удовик