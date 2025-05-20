Житель Краснодара лишился 6 млн рублей, инвестируя в фиктивный бизнес

Сотрудники уголовного розыска Краснодара задержали 31-летнего уроженца Республики Коми по подозрению в мошенничестве на сумму около 6 млн руб., которые он получил от местного жителя под предлогом инвестиций в бизнес по перепродаже техники. Об сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодару в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным полиции, в отдел МВД города обратился житель поселка Калинино с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что знакомый предложил ему вложить деньги в прибыльный бизнес по покупке и продаже техники. Поверив в успешность предприятия, потерпевший передал своему другу около 6 млн руб., которые занял у знакомых и оформил через кредитные организации.

Позже выяснилось, что никакой коммерческой деятельности на эти средства не осуществлялось. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого.

Во время допроса задержанный, не имевший ранее судимостей, признался, что часть денег якобы была потеряна в неудачных инвестициях, а оставшуюся сумму он потратил на личные нужды, такие как аренда жилья и еда. Приезжий объяснил свои действия недостатком опыта в инвестициях.

Подозреваемому грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Мария Удовик