В Ростовской области количество выданных кредитных карт снизилось на 55%

В апреле 2025 года в Ростовской области выдали было 28,6 тыс. кредитных кар, что на 55,2% ниже показателей аналогичного периода 2024 года (63,9 тыс.). Такие данные публикует пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наибольшее количество кредитных карт в апреле 2025 года выдали в Москве (83,8 тыс. ед.), Московской области (67,8 тыс. ед.), Краснодарском крае (52,9 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (47,7 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (35,7 тыс. ед.). Далее в рейтинге идет Ростовская область.

При этом сокращение выдачи кредитных карт в исследуемый период зафиксировали в Пермском крае (-58,0%), Иркутской (-56,8%), Нижегородской (-55,9%) и Самарской (-55,8%) областях, а также в Москве (-55,7%).

Мария Хоперская