В Самаре директору школы внесено представление из-за сбора с родителей денег на оплату охраны

Прокурор Советского района Самары внес представление в адрес директора школы №163 об устранении нарушений требований законодательства о доступности и бесплатности образования. Представление находится на рассмотрении, сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, прокуратура провела проверку по обращению родителя ученика МБОУ «Школа №163». Установлено, что в мае в одном из родительских чатов представители администрации школы «указали на необходимость сбора денежных средств для оплаты охраны школы в фиксированном размере с ежемесячным внесением данного платежа».

Проверка выявила, что школа не направляла в департамент образования администрации Самары заявку на финансирование охраны учебного заведения. Образовательное учреждение незаконно возложила на родителей учащихся данных расходы.

Прокуратура района контролирует устранение выявленных нарушений прав учащихся и их законных представителей.

Руфия Кутляева