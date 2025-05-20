Недолгая победа над пьянством
40 лет назад в СССР была запущена антиалкогольная кампания
Принятые в мае 1985 года меры существенно ограничили доступ к крепким напиткам и сработали на короткий период, однако их слабая экономическая проработка и отсутствие альтернативного досуга не привели к изменению отношения большей части населения страны к потреблению спиртного, породили дополнительные проблемы с бюджетом, массовое недовольство населения ростом очередей и переход к потреблению нелегального спиртного. Так что вскоре они были отменены.
Очередь за водкой в Москве, 1987 год
Фото: Евгений Аксенов / Фотоархив журнала «Огонек»
7 мая 1985 года ЦК КПСС принял постановление «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма». Его дополнили постановление Совета Министров СССР и Указ Президиума Верховного Совета СССР (.pdf) от 16 мая 1985 г.
Они, в частности, предусматривали сокращение производства водки и ликеро-водочных изделий на 300 млн л, крепленых вин — на 200 млн л и плодово-ягодных (плодово-выгодных, как их называли в народе) — на 400 млн л в 1986 году и полное прекращение производства тех же плодово-ягодных в 1988-м. Одновременно ужесточалась ответственность за употребление спиртного на работе и в общественных местах.
При средней ежемесячной зарплате в стране 190 руб. штраф за распитие в общественных местах или появление в состоянии опьянения устанавливался в 50–100 руб. с возможной заменой обязательными работами с вычетом 20% заработка или арестом, распитие напитков на работе (учебе) каралось штрафом в 30–50 руб. и грозило взысканиями, лишением премии, путевок в санаторий и, что наиболее неприятно для советского человека,— переносом очереди на жилье. За изготовление и хранение крепкого самодельного алкоголя предусматривалась уголовная ответственность, за его покупку — штраф. Запрещалась также продажа алкоголя юношам и девушкам моложе 21 года.
Также было сокращено время продажи алкоголя. Теперь его можно было приобрести с 14 до 19 часов. Одновременно существенно, с 4 руб. 70 коп. — 5 руб. 20 коп. до 7, а затем и до 10 руб. в 1988 году повышалась цена бутылки обычной водки.
Народ немедленно откликнулся частушками и анекдотами: «В шесть часов запел петух, // В десять — Пугачева. // Магазин закрыт до двух, // Ключ у Горбачева».
Насколько обоснованными были ограничения? Меры по ограничению продажи и употребления алкоголя в СССР того периода назрели: уровень его производства и потребления быстро увеличивался, порождая рост заболеваний, связанных с чрезмерным употреблением спиртного, снижение продолжительности жизни, повышение показателей смертности, ослабление производственной дисциплины наконец. Все это не могло не тревожить.
Как отмечают в статье «Алкоголь и алкогольная политика в России за 150 лет» демографы НИУ ВШЭ Евгений Андреев и Екатерина Чурилова, смертность от отравлений алкоголем в СССР с середины 1950-х до конца 1970-х годов выросла более чем в три раза, особенно в деревне/
Видный экономист и политик Егор Гайдар объяснял распространение пьянства экономическими причинами: рост благосостояния при дефиците товаров приводил к тому, что существенная часть доходов уходила на застолья. «В село проникли городские стереотипы алкогольного поведения: характерное для деревни эпизодическое (в основном по праздникам) потребление алкоголя приобрело повседневный характер. В городскую культуру были привнесены традиции многолюдного длительного застолья со скандалами и драками. Доля алкоголя, потребляемого в социально контролируемых местах (кафе, ресторанах, барах), в СССР в 1984 году составляла 5,5%, тогда как в развитых странах — 50–70%. Укоренилась традиция пить на улице» (.pdf).
Демограф Александр Немцов в книге «Алкогольная история России. Новейший период» (М., Либроком.2009) отмечает, что среднедушевое годовое потребление спиртного людей старше 15 лет в пересчете на чистый алкоголь выросло с 1960 по 1984 год с 4,6 л до 10,5 л. Так что по этому показателю СССР опередил США, Канаду и Австралию (по 8 л и 8,9 л соответственно). С учетом нелегального спиртного и суррогатов (медицинских настоек, косметических средств и денатуратов) — до 13,8 л, что было выше, чем во Франции (13,5 л) и Португалии (12,8 л). Добавим к этому особенности отечественного употребления спиртного по северному типу: преимущественно это крепкий алкоголь, причем периодически поглощаемый в чрезмерных дозах, что ведет к высоким уровням алкогольных отравлений и смертности. Рост производства спиртного и особенности его потребления (дома, в скверах, в подъезде и на работе) во многом привели к росту числа пациентов вытрезвителей в 1960-е — начале 1980-х в шесть раз до 7,1 млн человек в год.
Михаил и Раиса Горбачевы в московском кафе, 1980-е годы
Фото: Дьячков Василий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ
СССР, полагает демограф, оказался к началу 1980-х в «алкогольных тисках». Убытки страны от чрезмерного потребления, по некоторым расчетам, достигали 120–150 млрд руб. Одновременно поступления от продажи спиртного составляли от 12 % до 16 % доходов бюджета.
В целом ситуацию с распространением пьянства и последствиями для здоровья и экономики страны можно назвать крайне острой.
Сам генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев описывал ситуацию так: «Злые языки говорят, что это, мол, дело членов Политбюро, давно выпивших свою норму. Это несерьезно. По существу, инициатива принадлежала общественности. Шло мощное давление на партийные и государственные органы, куда поступало несметное количество писем главным образом от жен и матерей. Приводились ужасающие примеры семейных трагедий, производственного травматизма, преступности на почве пьянства. Чрезвычайно остро ставили этот вопрос литераторы и медики».
Особенно резко о вреде алкоголизма высказывались академик-медик Федор Углов и некоторые публицисты, считавшие распространение культуры употребления спиртного в деревнях и городах следствием заговора злокозненных сил. В самом Политбюро также не было единства: против отдельных пунктов законов выступили Эдуард Шеварднадзе и Гейдар Алиев, а также Николай Рыжков, прогнозировавший снижение доходов бюджета и перебои в торговле сахаром, томатной пастой и другими потенциальными компонентами самогона. Однако Егор Лигачев и Михаил Соломенцев сумели убедить Михаила Горбачева принять постановление в жесткой редакции — с уголовной ответственностью за само производство и хранение самогона.
Кавалерийская атака на алкоголь
Какими были результаты антиалкогольной кампании? Жесткий напор сверху усугублялся усердием местных руководителей, стремившихся снизить производство водки и других напитков с опережением плана. Оборудование восьми пивоваренных заводов, закупленных в Чехословакии, было законсервировано (по другой версии — сдано на металлолом), в Крыму, Краснодарском крае, Закавказье и Молдавии вырубались сортовые виноградники, о восстановлении поврежденной и посадке новой лозы не могло быть и речи.
Запрет на спиртное на свадьбах и банкетах обходился разнообразными способами. Депутат Госдумы Павел Крашенинников пишет, что на его свадьбе, пришедшейся на 1986 год, коньяк и водку гости разливали… из чайников.
Как бы то ни было, уже к 1987 году потребление легального алкоголя снизилось не на 25%, как предполагалось, а более чем в 2,7 раза, до 4 л в год, однако его недостаток во многом восполнили самогон — несмотря на попытки борьбы с его изготовлением, другие напитки домашнего производства и разнообразные заменители — от медицинских настоек до технических спиртосодержащих жидкостей.
В результате общее потребление алкоголя к 1987 году снизилось, по расчетам Росстата, на 40% —очень впечатляющая цифра, которая, однако, означала, что потребление контрафактного спиртного выросло практически вдвое.
Деньги, полученные производителями нелегального алкоголя, прошли мимо казны, и без того потерявшей от снижения цен на энергоресурсы и другое сырье. Между тем активная внешняя политика и запланированное развитие социальной сферы требовали дополнительных средств. Пьяно-нефтяной бюджет трещал по швам, а из торговой сети постепенно, как и предполагали экономисты и рационально мыслящие управленцы, исчезли потенциальные компоненты для изготовления самодельного алкоголя (дрожжи, сахар, дешевая карамель, томатная паста, картофель). При этом доходы от продаж безалкогольных напитков и товаров народного потребления лишь ненамного прикрывали прореху в бюджете.
Однако инициаторы кампании настаивали на своей правоте. Егор Лигачев на заседании Политбюро утверждал: «Мы получили доверие за укрепление нравственной атмосферы в обществе... Выступили за трезвую жизнь. Какая бы ни была уготована судьба нашему постановлению по борьбе с алкоголизмом и постановлению о нетрудовых доходах, сделали мы правильно» (.pdf).
Однако отрезвление от успехов в борьбе за трезвость наступило довольно скоро. Осенью 1986 года тот же Лигачев заявил, что бюджет недополучил из-за сокращения поступлений от спиртного около 12 млрд руб., пожаловавшись, что по сравнению с 1984 годом торговля в 1985-м только из-за сокращения продажи водки заработала почти впятеро меньше — 11 млрд руб. вместо 54 млрд.
Уже в середине 1987 года председатель Совмина РСФСР Виталий Воротников направил записку в Политбюро ЦК КПСС об ошибочности методов проведения антиалкогольной кампании. В ходе ее обсуждения Политбюро передало решение судьбы кампании Совмину СССР, который по предложению премьера Николая Рыжкова рекомендовал увеличить государственное производство и продажу винно-водочной продукции с 1 января 1988 года. Еще раньше, в июле 1987-го, уголовную ответственность за изготовление суррогатных напитков без цели сбыта заменили на административную.
Горбачев впоследствии оправдывался: «Контроль за исполнением постановления был поручен Лигачеву и Соломенцеву. Взявшись за дело с неуемным рвением... довели все до абсурда.
Требовали от партийных руководителей на местах, министров, хозяйственников “перевыполнить” план сокращения производства спиртного и замены его лимонадом. Устраивали жесткие разносы “отстающим”, вплоть до снятия с работы и исключения из партии. Призывали равняться на тех, кто добился “опережения графика”, пусть даже ценой огромного ущерба для экономики… Антиалкогольная кампания, к сожалению, стала еще одним печальным примером того, как вера во всесилие командных методов, максимализм, административный раж губят правильно задуманное дело. В спешном порядке начали закрывать магазины, винно-водочные заводы, а кое-где и вырубать виноградники. Свертывалось производство сухих вин, что не было предусмотрено постановлением. Приобретенное в Чехословакии дорогостоящее оборудование по производству пива ржавело и гибло. Массовый характер приобрело самогоноварение. Из продажи начал исчезать сахар; его нехватка потянула за собой резкое сокращение ассортимента кондитерских изделий. Потом с прилавков начали исчезать недорогие одеколоны, употреблявшиеся вместо алкоголя. А использование всевозможных “заменителей” привело к росту заболеваний. Вот какая протянулась зловещая цепочка».
Винодельческий совхоз-завод в селе Шабо в Белгород-Днестровском районе Одесской области, СССР, 1987 год
Фото: Борис Бабанов / РИА НОВОСТИ
Во время обсуждения плана социально-экономического развития на 1988 год в Политбюро председатель Совмина СССР Николай Рыжков посетовал на дефицит бюджета и дефицит товаров на 10 млрд руб., из которых 9 млрд пришлось на водку. 12 октября 1988 года последовало постановление ЦК КПСС «О ходе выполнения постановления ЦК КПСС по вопросам усиления борьбы с пьянством и алкоголизмом», фактически прекратившее антиалкогольную кампанию и осудившее «перегибы на местах», хотя отдельные запущенные весной 1985 года процессы по инерции затухали еще год-полтора.
Каковы оказались итоги кампании? Главным положительным результатом Александр Немцов называет миллион жизней, спасенных, по его оценке, благодаря снижению потребления алкоголя. По расчетам Евгения Андреева, ожидаемая продолжительность жизни к 1987 году у мужчин увеличилась на 3,2 года (более чем на 5%), до 65 лет, а у женщин — на 1,3 года, до 74 лет.
Однако антиалкогольная атака Политбюро была слишком кратковременной и непоследовательной, чтобы дать долговременный эффект и радикально изменить отношение к алкоголю в обществе. А как отмечают экономисты, производство водки и других крепких напитков восстановилось значительно быстрее, чем виноделие: восстановление площадей виноградников — процесс длительный. Национальный тип пития с употреблением преимущественно крепких напитков и поглощения ударных доз снова возымел верх — и так продолжалось до «пивной революции» середины 1990-х.
Потери от сокращения продажи спиртного для бюджета до сих пор остаются предметом дискуссий. Наивысшее число — 49 млрд руб. — назвал газете «Правда» сам Михаил Горбачев.
Но, вероятно, самый серьезный удар антиалкогольная кампания нанесла престижу власти и лично генсека Михаила Горбачева, которого стали называть «лимонадным Джо» и «минеральным секретарем».
Многочасовые очереди за водкой и иным спиртным, нередко перераставшие в потасовки, растущий дефицит самых необходимых продуктов и промышленных товаров первой необходимости стали триггером массового недовольства и социальной апатии, которую невозможно было перебить ни активными публичными дискуссиями народных депутатов, ни яркими внешнеполитическими эффектами, ни разговорами об «углублении перестройки».
Люди на баррикадах во время событий августа 1991 года в Москве
Фото: Машатин Владимир / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ
Это было интересно интеллигенции, но скорее раздражало несколько протрезвевшего обывателя, не понимавшего, почему власть не выполняет негласный договор, предусматривающий обеспечение относительно сытной и безбедной жизни взамен на его отказ на участие в политике.
Не случайно даже консервативные жители глубинки, настроенные в целом просоветски, никак не поддержали ни ГКЧП, ни Горбачева в их последних попытках сохранить советскую власть. Многие из них предпочли отоварить талоны на водку и сахар. А недолгое снижение потребление спиртного и увеличение продолжительности жизни вскоре обернулись противоположными процессами в начале 1990-х, когда в России был либерализован рынок алкоголя.