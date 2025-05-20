Главе СКР доложат по делу о гибели двоих подростков в ДТП в Волгограде

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о дорожной аварии в Волгограде, в которой погибли двое подростков (ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает инфоцентр.

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов представит доклад об установленных обстоятельствах и о результатах расследования. Исполнение поручения господина Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее жительница Волгоградской области в обращении к главе СКР выразила несогласие с ходом выяснения обстоятельств ДТП с двумя погибшими подростками. Среди них ее 17-летний сын.

Смертельная авария произошла в апреле этого года в Красноармейском районе Волгограда. Там нетрезвый 17-летний знакомый сына заявительницы протаранил опору фонарного столба, после чего скрылся с места происшествия.

В результате ДТП погиб сын автора обращения. Еще двоих несовершеннолетних пассажиров увезли в лечебное учреждение. Через некоторое время в реанимации скончалась одна из пострадавших.

Павел Фролов