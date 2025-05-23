«Развитие химпрома — это обеспечение стабильной работы смежных отраслей»

Химическая промышленность — одна из базовых отраслей нижегородской экономики: около 1,2 тыс. компаний генерируют порядка 10% в общем объеме производства. Какие сегменты развиваются наиболее активно, что предпринимает регион для стимулирования инвесторов и какие новые проекты будут запущены в этом году, рассказывает заместитель губернатора Нижегородской области, курирующий промышленный блок, Андрей Саносян.

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— Какую роль сегодня играет химическая промышленность в структуре региональной экономики? Как эти показатели изменились за последние годы?

— Производство химических веществ и химических продуктов — один из основных видов деятельности обрабатывающих производств Нижегородской области. Химическая продукция занимает примерно 10% в общем объеме промпроизводства региона. Учитывая то, что у нас многие сферы показывают рост в последние годы, доля меняется несильно от года к году. При этом объем отгруженных товаров по итогам прошлого года составил 222 млрд руб. С 2020 года объем отгруженной продукции в действующих ценах вырос в полтора раза.

— Какое место нижегородский химпром занимает в масштабах страны?

— Как я уже говорил, химическая отрасль у нас в регионе развивается наряду с другими направлениями. Так, по итогам прошлого года индекс промпроизводства составил 112,1% при среднем показателе по стране 103,1%.

При этом важно отметить, что в Нижегородской области производится треть (33,9%) всего поливинилхлорида и почти 9% этилена в России.

— Как сегодня сегментирована региональная химическая промышленность? Какие сегменты увеличивают объемы производства наиболее заметно?

— Наиболее развиты направления нефтепереработки и нефтехимии, изготовления продуктов органического синтеза, это в том числе производство ПВХ. Как следствие, развито и производство пластмассовых изделий.

По этим направлениям в основном и увеличиваются объемы производства. На рынке высокий спрос на качественное топливо; материалы для жилищного строительства — окна, трубы, кабельную изоляцию; пластиковую тару, ящики, поддоны, пленку и так далее.

У нас реализуются проекты в сфере импортозамещения. К примеру, в этом году «Руссилика» планирует ввод в эксплуатацию нового производства микронизированного силикагеля или стабильного силиказоля, которые используются в 25 отраслях промышленности. Также в этом году «Биаксплен» планирует открыть производство термоламинационной пленки для производства книг, буклетов и упаковки.

— Как в текущих условиях оцениваете потенциал спроса на продукцию нижегородского химпрома на внутреннем рынке и экспортный потенциал?

— Спрос на продукцию химпрома в мире в целом высокий, и российская, нижегородская химия — не исключение. В современном мире есть запрос на продукцию с определенными свойствами: упаковка должна быть крепкой и влагостойкой, утеплитель — легким и эффективным, краска — не выгорающей и долговечной, пластиковые детали — стойкими, топливо — чистым и качественным и так далее. В большинстве случаев такая продукция будет плодом именно химического производства.

Дальнейший рост спроса стимулируют инновационные химические продукты, которые предлагает нижегородский производитель. Такая же ситуация и с экспортом. Чтобы быть востребованной на внешних рынках, продукция должна либо выигрывать по цене, либо быть уникальной.

— Какие меры господдержки призваны стимулировать развитие химпрома? Почему регион заинтересован в этом?

— Предприятия химической промышленности Нижегородской области могут воспользоваться как региональными, так и федеральными мерами поддержки, такими как субсидирование и льготные займы. Региональные программы субсидирования курирует областной минпром. Например, действует субсидия на возмещение затрат по договорам лизинга оборудования, субсидия по возмещению процентной ставки, субсидия на возмещение затрат на оборудование. Существуют льготные займы Фонда развития промышленности Нижегородской области.

Отдельно стоит упомянуть нашу особую экономическую зону «Кулибин», которая специализируется на химии и нефтехимии. Размещение здесь производства существенно снижает для резидентов налоговую нагрузку. На сегодняшний день резидентами ОЭЗ являются 38 компаний, 20 из которых работают именно в химии и нефтехимии.

Также предусмотрено финансирование бизнеса по национальному проекту «Новые материалы и химия». В федеральном бюджете на 2025–2027 годы на эти цели запланировано выделение 55,6 млрд руб. Средства будут направлены на развитие производства новых материалов, запуск технологических цепочек и создание продукции с высокой добавленной стоимостью.

Кстати, один из наших вузов — ННГУ имени Лобачевского — определил разработку новых материалов и высокочистых веществ как одно из приоритетных направлений работы в рамках программы «Приоритет-2030». На реализацию программы в этом году университет получил грант в размере 460 млн руб. Ожидаем, что результаты также внесут вклад в развитие химического сектора региона.

Что касается заинтересованности, развитие собственной химической промышленности — это обеспечение стабильной работы смежных отраслей, возможность расширения ассортимента производимых товаров.

— Как оцениваете занятость в отрасли? Насколько престижно, на ваш взгляд, работать в химпроме сегодня?

— На сегодняшний день в регионе действует около 1,2 тыс. компаний, работающих в химической отрасли. На них трудятся около 17 тыс. человек. С открытием новых производств ожидаем, что цифра будет увеличиваться.

Работа на предприятиях отрасли общественно значимая и перспективная. Для тех, кто хочет создавать что-то новое, предлагать смелые инновационные решения, химическая отрасль — подходящая сфера деятельности.

— Один из региональных образовательно-производственных кластеров проекта «Профессионалитет» был сформирован в химпроме. Как оцениваете результаты этой работы?

— Химический кластер по программе «Профессионалитет» — относительно новая структура, он был создан в 2024 году. Стратегическими партнерами кластера стали восемь компаний. В создание кластера было вложено более 170 млн руб. — бюджетные и частные средства. На эти деньги было обу­строено десять зон по разным видам работ, в том числе химические лаборатории. Подводить какие-либо итоги пока рано, но точно можно сказать, что создана хорошая база для подготовки кадров.

Кроме того, ведется активная работа по профориентации школьников. В регионе созданы так называемые предпрофильные классы по ряду направлений, в том числе по химии. Сейчас таких классов пять: в Нижнем Новгороде (два класса), Кстове, Городце и Урене. Учащиеся этих классов получают углубленные знания по предметам, посещают действующие предприятия. Кадровый вопрос можно решить только совместными усилиями. Заинтересовать человека химией — это одна сторона медали, а сделать так, чтобы он захотел остаться работать на предприятии — другая.

Подготовила Татьяна Салахетдинова