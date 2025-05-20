В Ижевске задержали риэлтора по делу о хищении выплат на 6 млн рублей

В Ижевске пресекли деятельность риэлтора, подозреваемой в мошенничестве при получении социальных выплат на 6 млн руб., сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии. На нее возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат, совершенное в особо крупном размере» (до 10 лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что подозреваемая предоставляла ложные сведения в казенное учреждение, после чего получила 6 млн руб. единовременных выплат многодетным на улучшение жилья. Следственные действия продолжаются.