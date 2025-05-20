В Самарской области дерево упало на ЛЭП, 32 дома остались без света

Электричество было отключено в 32 частных жилых домах в Волжском районе Самарской области во вторник, 20 мая. Это произошло из-за падения дерева на линию электропередач (ЛЭП) в поселке Власть труда, сообщил на оперативном совещании в региональном правительстве глава района Александр Шарков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В указанных домах прописаны 23 человека. В настоящее время на участке работают специалисты АО «Самарская сетевая компания».

Повреждения ликвидируют четыре человека и две единицы техники. Сроки восстановления электроснабжения не называются.

В Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного дождя и ветра. Глава Самары Иван Носков на оперативном совещании сообщил, что из-за непогоды в городе рухнули 34 дерева.

Георгий Портнов