В Самаре из ТРК «LETOUT Аутлет Молл» эвакуировали 700 человек

Во вторник, 20 мая, в 14:51 (MSK+1) поступило сообщение, что сработала пожарная сигнализация в торгово-развлекательном комплексе, расположенном на 18 км Московского шоссе, 23. Об этом сообщает МЧС Самарской области. Речь идет о ТРК «Letout Аутлет Молл».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По информации ведомства, до прибытия подразделений из здания были эвакуированы 700 человек, из которых 150 детей. Погибших и пострадавших нет. Пожарная сигнализация ложно сработала на четвертом этаже.

Руфия Кутляева