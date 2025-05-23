Химия роста

Вопреки санкционным ограничениям и жесткой денежно-кредитной политике химпром Нижегородской области демонстрирует устойчивое развитие. По итогам прошлого года одна из ключевых отраслей региональной промышленности увеличила производство на 12,1% и продолжает расти. Перспективы сектора участники рынка во многом связывают с реализацией утвержденного в прошлом году нацпроекта «Новые материалы и химия», призванного закрыть технологические дефициты и создать задел для развития направлений мало- и среднетоннажной химии.

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Химическая промышленность — одна из базовых отраслей региональной экономики: по данным областных властей, по итогам 2024 года доля сектора в общем объеме обрабатывающей промышленности составила 10,4%. По информации Нижегородстата, индекс промпроизводства в отрасли вырос на 12,1% — по этому показателю химическая промышленность вошла в число шести лидирующих промышленных секторов региона. Объем отгрузки химпроизводств по итогам прошлого года вырос на 13,5%, до 221,9 млрд руб., что на 13,5% больше 2023 года. С 2020 года объем отгруженной продукции в действующих ценах вырос в 1,5 раза.

В этом году положительная динамика сохраняется: за первые два месяца 2025 года химпредприятия увеличили отгрузку на 7,8% к прошлогодним январю-февралю, до 35,2 млрд руб. Индекс цен производителей химической продукции по итогам февраля оказался одним из самых высоких в промышленности и составил 4,8%.

По оценке Волго-Вятского Главного управления Банка России, в последние месяцы 2024 года производство химической продукции в Нижегородской области превысило многолетний максимум. Этому, в частности, способствовала реализация проектов по импортозамещению: расширение производства компонентов для косметики, бытовой и автохимии, а также возобновление выпуска сырья для отраслей легпрома и отдельных видов продукции для производства красок и текстиля на фоне ухода иностранных игроков из России. По данным регулятора, высокие темпы производства сохранились и в 2025 году: выпуск химпрома оставался в пределах многолетнего максимума, связанного с повышением спроса, особенно на полимерные материалы и минеральные удобрения. Высокий внутренний спрос при этом положительно сказался на решениях компаний

о продолжении инвестпроектов, хотя некоторые предприятия все же были вынуждены пересмотреть планы из-за ставок по кредитам. Сохраняющийся дефицит кадров стимулировал автоматизацию площадок, отмечают в ЦБ.

Города химиков

Столицей химии в Нижегородской области считается второй по величине город региона Дзержинск. Химические предприятия начали активно развиваться здесь в годы Великой Отечественной войны. Именно в Дзержинск был эвакуирован Наркомат химической промышленности СССР. Уже к концу 1941 года удельный вес регионального химпрома достигал 28,9%. При этом по каустической соде он доходил до 50%, по этиловой жидкости — до 70%, по лис­товому органическому стеклу — до 90%. На дзержинских предприятиях в годы войны производилось до 50% взрывчатых веществ от общего количества по стране и было выпущено более 150 млн шт. боеприпасов.

Сегодня на территории города работают около 250 средних и крупных промышленных компаний, большая часть из них по-прежнему представлена в химпроме: на предприятия сектора приходится 65% в структуре дзержинской промышленности. Они специализируются на выпуске как основной химии, так и химии органического синтеза, полимеров, специальной химии. Среди крупнейших производителей — компании «СИБУР-Нефтехим», «Тосол-Синтез», ДПО «Пластик», «Корунд», завод им. Я. М. Свердлова.

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В последние годы правительство региона сосредоточено на развитии дзержинского химического кластера: интеграции советского наследия в современные проекты, восстановлении кооперационных связей между предприятиями. Большинство новых проектов регионального химпрома запускается на территории особой экономической зоны «Кулибин», предоставляющей инвесторам налоговые льготы.

Вокруг предприятий химпрома сосредоточена экономика и в других муниципалитетах. Так, нефтепереработка — градообразующая отрасль для Кстова. Здесь работают один из крупнейших в стране Нижегородский НПЗ ЛУКОЙЛа, площадки СИБУРа — «СИБУР-Кстово» (производство этилена) и «Русвинил» (производство ПВХ), а также ряд предприятий, которые обеспечивают строительство и ремонт сооружений для нефтехимии, транспортировку нефти по трубопроводам, обустройство месторождений, подключение насосных и компрессорных станций. В Балахне представлен один из крупнейших в регионе производителей пластмассовых изделий «Биаксплен», выпускающий биаксиально ориентированные полипропиленовые пленки.

С федеральной поддержкой

Перспективы развития сектора участники рынка связывают с реализацией национального проекта «Новые материалы и химия», утвержденного в прошлом году. В его рамках на поддержку предприятий в 2025–2027 годы в федеральном бюджете предусмотрено 55,6 млрд руб. Средства будут направлены на развитие производства новых материалов, запуск технологических цепочек и создание продукции с высокой добавленной стоимостью.

«На фоне стремительного развития химической промышленности России ключевым риском остается высокая стоимость капитала, что напрямую связано с действующей ключевой ставкой. Этот фактор существенно ограничивает создание новых производств, вынуждая многие проекты ставить на паузу. Однако благодаря инструментам поддержки, предлагаемым Минпромторгом России, появляется возможность преодолеть этот барьер», — отмечает в блоге на портале Rupec депутат Госдумы, член комитета по промышленности и торговле Мария Василькова. По ее словам, нацпроект предусматривает создание десятков новых технологических цепочек и более 150 новых производств к концу десятилетия. «Важным элементом является создание экосистем на базе федеральных центров компетенций, которые помогут поддерживать как промышленные кластеры, так и монопрофильные города», — говорит депутат.

«Этот проект должен помочь закрыть важнейшие технологические дефициты и создать задел для развития направлений мало- и среднетоннажной химии», — комментировал на открытии выставки «Нефтегаз-2025» президент Российского союза химиков Виктор Иванов. По его словам, российская химическая отрасль демонстрирует стабильный рост на 4–6 % ежегодно. Однако в ряде сегментов, прежде всего в области малотоннажной химии, сохраняется зависимость от импорта. «Мы во многом уже обеспечены собственной продукцией, которая зачастую дешевле, а по ряду показателей и качественнее импортной. Но, „по старой памяти“, производители продолжают обращаться к зарубежным поставщикам. Это вопрос привычки и инерции, которые надо преодолевать», — отметил президент РСХ.

Он также обратил внимание на прогресс в отдельных направлениях, в частности в области промысловой химии: «Судя по тому, что я недавно увидел на форуме в Дзержинске (на форуме „Столица химии-2024“ — Ъ.), мы практически на 100% закрыли потребности по ПАВам и ряду других компонентов. Конечно, вопросы качества и технологической зрелости остаются актуальными, но главное сегодня — переход от планов к масштабному внедрению отечественных решений», — подчеркнул Виктор Иванов.

По информации вице-президента РСХ, генерального директора компании «Окапол» Дмитрия Огородцева, на сегодняшний день в России доля малотоннажной химии в общем объеме производства в отрасли составляет лишь 10–15%, в то время как в других странах — 40%: «Преодоление этого разрыва — ключевой фактор для развития отрасли и усиления глобальной конкурентоспособности».

«Очевидно, что жесткость денежно-кредитной политики в современных условиях является важным сдерживающим фактором для инвесторов как в химической промышленности, так и в целом в хозяйственной сис­теме страны. При этом применительно к химической промышленности важными являются также факторы обеспечения экологической и технической безопасности проекта, производства или приобретения технологического оборудования, значительная номенклатура которого, несмотря на рост объемов национального производства за последние годы на 12–16%, пока еще приобретается за рубежом, сложности поиска сбыта продукции как внутри страны, так и за рубежом», — отмечает доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян. По его словам, эти сложности преодолимы: «Государство в лице Российского экспортного центра, Министерства экономического развития разрабатывает механизмы поддержки как в рамках ОЭЗ и ТОР, позволяющие развивать производство химической продукции, так и в развитии внутреннего спроса и обеспечении экспорта отечественной продукции на мировой рынок».

Комментируя развитие экспортного потенциала российской химии, президент РСХ отметил, что у российских разработок есть возможность выхода на внешние рынки, несмотря на текущие ограничения: «Наши технологии конкурентоспособны. Нужно создавать решения, которые можно будет поставлять за рубеж без оглядки на внешние барьеры. Это задача не только научная, но и стратегическая». Приоритетом же, по словам Виктора Иванова, остается внутренний рынок — как с точки зрения наполнения высокотехнологичной продукцией, так и с позиции роста потребительского спроса: «В долгосрочной перспективе России необходимо выйти на устойчивый экспорт технологически сложной химической продукции, ориентированный на международные стандарты и современные индустриальные вызовы».

Роман Рыскаль, Татьяна Салахетдинова