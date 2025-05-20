Пять «черных кредиторов» выявили в Нижегородской области в первом квартале
В Нижегородской области в первом квартале выявили пять «черных кредиторов», которые незаконно выдавали займы жителям региона. Об этом сообщили в Волго-Вятского главном управлении Банка России.
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ
По данным ЦБ РФ, чаще всего «черные кредиторы» маскируются под легальных участников финансового рынка или под предпринимателей. Так, в Нижегородской области четыре «черных кредитора» работали под видом комиссионных магазинов. Они предоставляли займы под залог имущества, хотя не имели права этого делать.
Еще один субъект незаконно использовал в своем названии слово «ломбард». При этом компания не была включена в соответствующий реестр ЦБ РФ, у нее нет необходимого разрешения регулятора.
Для клиентов общение с такими кредиторам влечет определенные риски. В частности, заемщики «черных кредиторов» могут потерять заложенное имущество или будут вынуждены платить завышенные проценты.
Всего в Приволжье в первом квартале выявили 27 «черных кредиторов». Кроме Нижегородской их нашли в Самарской, Саратовской, Пензенской областях и в Татарстане. Кроме того, в Самарской области и Удмуртии выявили три организации с признаками финансовой пирамиды.