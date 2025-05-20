Культурный центр «Эрмитаж-Евразия» до июня закрыли на реэкспозицию

Культурный центр «Эрмитаж-Евразия», входящий в структуру Оренбургского музея изобразительных искусств, готовится к открытию новых выставок и дням Эрмитажа, которые пройдут в июне. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

В мае завершила свою работу выставка «Карл Брюллов и его эпоха» из собрания Государственного Эрмитажа. Она стала первой сменной экспозицией в новом культурном пространстве, открытом в сентябре 2024 года. За все время экспонирования выставку увидели больше 35 тыс. посетителей.

В июне в рамках дней Эрмитажа, откроется новая выставка «Жизнь в замках и дворцах. Декоративно-прикладное искусство XVI–XVIII веков». Посетители смогут познакомиться с особенностями европейских интерьеров нескольких ярких исторических эпох. Будет представлено около 200 экспонатов из коллекций декоративно-прикладного искусства: предметы мебели, шпалеры, костюмы, изделия из драгоценных металлов, камней и фарфора, а также разнообразные светильники, часы и мозаики. Часть предметов будет экспонироваться впервые.

В настоящее время идет подготовка выставочных пространств к монтажу новой экспозиции.

Андрей Сазонов