В Самаре ЕГЭ будут сдавать более 5500 выпускников

В Самаре экзаменационная кампания для выпускников одиннадцатых классов начнется с 23 мая. В этом году единый государственный экзамен будут сдавать более 6,3 тыс. человек, из которых более 5,5 тыс. выпускников текущего года. Об этом сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Наибольшее количество выпускников Самары зарегистрировались на экзамены по обществознанию, физике и биологии. Обязательный экзамен по русскому языку пройдет 30 мая, он станет самым массовым. Математику (базовый или профильный уровень на выбор) выпускнику будут сдавать 27 мая. Первыми пройдут экзамены по истории, литературе и химии 23 мая. С 16 июня по 23 июня запланированы резервные дни.

В администрации отмечают, что пункты проведения ЕГЭ организованы на базе 114 общеобразовательных школ.

Экзаменационная кампания для выпускников 9-х классов стартует с 21 мая. Обязательными предметами являются математика (3 июня) и русский язык (9 июня). Также выпускники будут сдавать два предмета по выбору. Завершатся экзамены 16 июня.

Руфия Кутляева