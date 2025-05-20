В Самаре ЕГЭ будут сдавать более 5500 выпускников
В Самаре экзаменационная кампания для выпускников одиннадцатых классов начнется с 23 мая. В этом году единый государственный экзамен будут сдавать более 6,3 тыс. человек, из которых более 5,5 тыс. выпускников текущего года. Об этом сообщает администрация города.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Наибольшее количество выпускников Самары зарегистрировались на экзамены по обществознанию, физике и биологии. Обязательный экзамен по русскому языку пройдет 30 мая, он станет самым массовым. Математику (базовый или профильный уровень на выбор) выпускнику будут сдавать 27 мая. Первыми пройдут экзамены по истории, литературе и химии 23 мая. С 16 июня по 23 июня запланированы резервные дни.
В администрации отмечают, что пункты проведения ЕГЭ организованы на базе 114 общеобразовательных школ.
Экзаменационная кампания для выпускников 9-х классов стартует с 21 мая. Обязательными предметами являются математика (3 июня) и русский язык (9 июня). Также выпускники будут сдавать два предмета по выбору. Завершатся экзамены 16 июня.