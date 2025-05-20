«Экспозиция исследовала различные формы ландшафта»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, какой проект представила итальянская компания на теннисном турнире страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Moroso Фото: Moroso

Люблю креативный подход итальянской мебельной и дизайн-компании Moroso. Вот, казалось бы, ты стал партнером турнира по теннису и паделу. Что ты сделаешь по этому случаю? Ну, многие другие ограничились бы простыми решениями. Но не таков Moroso. Став «официальным поставщиком корпоративного гостеприимства» (именно так называется, как бы странно ни звучало) на турнире Internazionali BNL d’Italia 2025 года, бренд решил устроить по случаю выставку «Пейзажи». Инициатива, поддержанная Итальянской федерацией тенниса и паделя (FITP) и Sport e Salute, оживила пространства самого престижного теннисного турнира Италии, закончившегося на днях, и предложила интересный опыт погружения.

«Пейзажи» — это экспозиция, которая исследовала различные формы ландшафта: природный, искусственный, ландшафт будущего или гипотетический, внутренний, сюрреалистический или воображаемый. Широкая тема интерпретировалась через серию специальных экологических арт-инсталляций, созданных приглашенным художниками и дизайнерами. «Снова Moroso выводит свое дизайнерское видение на диалог с современными художественными языками, помогая сделать Internazionali BNL d’Italia не только выдающимся спортивным событием, но и сценой для культурного и творческого эксперимента»,— пишут в Moroso. И не поспоришь.

Анна Минакова