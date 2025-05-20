В Ярославле на 30% вырос спрос на франшизы

В Ярославле в первом квартале 2025 года спрос на покупку франшизы вырос на 30% по сравнению с четвертым кварталом 2024 года. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили аналитики «Авито Бизнес 360».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Наибольшим спросом среди франшиз пользовался бизнес в сфере услуг — 38%. Средняя стоимость для франчайзи составила 400 тыс. руб. На втором месте по спросу оказалась сфера торговли (23%), средний взнос — 550 тыс. руб. Тройку лидеров замыкает сфера производства (12%), покупателям предлагали франшизу в среднем за 150 тыс. руб.

«В первом квартале 2025 года спрос на франшизы остается на высоком уровне и продолжает показывать рост по сравнению с высоким сезоном — последним кварталом прошлого года. Предприниматели активно ищут проверенные и надежные модели для инвестиций»,— объяснил тенденцию директор бизнес-направления «Avito Бизнес 360» Илья Дудковский.

На этом фоне выросло и число объявлений о поиске франчайзи — за год на 6%. В 5 раз выросло число предложений в сфере ПВЗ, в 4,5 раза в сфере арендного бизнеса и в 2 раза в сфере красоты и здоровья.

Алла Чижова