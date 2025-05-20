Из парламента на стройку

Саратовская областная дума утвердила кандидатуру Александра Стрелюхина в должности заместителя правительства региона. Экс-депутат Государственной думы сложил мандат накануне и теперь должен сменить Сергея Соколова, которого губернатор недавно освободил от должности куратора строительного блока областного кабмина. Представители фракций разошлись в оценке кадрового решения, отметив его спонтанность, а также отсутствие у кандидата программы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Стрелюхин становится зампредом саратовского правительства второй раз за карьеру

Фото: Кристина Хрусталева, Коммерсантъ Александр Стрелюхин становится зампредом саратовского правительства второй раз за карьеру

Фото: Кристина Хрусталева, Коммерсантъ

Александр Стрелюхин, избранный депутатом в Госдуму в сентябре 2021 года, вновь займет должность в саратовском правительстве. Его кандидатура на пост заместителя председателя правительства обсуждалась в облдуме на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

О будущих обязанностях Александра Стрелюхина рассказал вице-губернатор Саратовской области, руководитель аппарата губернатора Михаил Орлов. Как заместителю председателя правительства господину Стрелюхину предстоит вести вопросы развития коммунального хозяйства, жилищной политики и строительного комплекса, ипотечного дела, капитального строительства, государственного строительного надзора, транспортной политики и дорожного строительства. А также обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, охрана культурного наследия. Ему предстоит контролировать деятельность министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства области, комитет по реализации инвестиционных проектов в сфере строительства и другие структуры.

Александр Стрелюхин родился в Энгельсе в 1958 году. Он окончил Саратовский политех, получив профессию «инженер-строитель-технолог», в 2005 — Саратовскую государственную академию права. Является кандидатом экономических наук. Его диссертация вызвала широкий общественный резонанс: чиновник обвинялся в плагиате.

С 1980 года, когда началась его трудовая деятельность, он работал в «Сароблсельстрой» (прорабом, главным инженером управления), занимал должности главного инженера и начальника трестов. Работал первым замминистра ЖКХ Саратовской области (1998–2000), замглавы Энгельсского района (2001–2005), и. о. главы Марксовского муниципального образования (2005–2006). Был министром экономического развития и торговли Саратовской области (2006), с 2007 года назначен на должность заместителя председателя правительства Саратовской области.

С 2012-го был гендиректором организации «Балаково-Центролит», затем Энгельсского локомотивного завода, позже — «Первой локомотивной компании».

С 2012 по 2016 года — депутат облдумы. В сентябре 2016 года стал первым заместителем председателя правительства Саратовской области. В июле 2017 года стал главой Энгельсского района. А в сентябре 2021 года был избран депутатом Госдумы, а позавчера сложил мандат. На посту зампреда правительства Александр Стрелюхин сменит Сергея Соколова, который на днях освобожден губернатором от должности.

От депутатов господину Стрелюхину поступило большое количество вопросов: по поводу роста тарифов, замены изношенных сетей, трамвайных маршрутов, ветхого и аварийного жилья.

Представители фракции КПРФ положительно оценивают внушительный опыт Александра Стрелюхина во власти, но возмутились, что о его кандидатуре узнали за несколько дней до заседания комитета, не услышали с его стороны разработанной программы.

«Складывается впечатление, что это назначение все-таки спонтанное, — высказался депутат Александр Анидалов. — Наша фракция не поддержит его кандидатуру».

Депутат Дмитрий Пьяных (ЛДПР) признал, что та сфера, которую будет курировать Стрелюхин, очень проблемная, так что ему предстоит сложная работа.

«Фракция ЛДПР уверена, что ваш опыт на руководящих должностях в сложных сферах позволит сдвинуть с мертвой точки проблемы коммунальной сферы», — подытожил господин Пьяных.

Депутат Александр Ванцов вспомнил бывших министров строительства Дмитрия Тепина и Павла Мигачева. Он выразил уверенность, что господин Стрелюхин будет работать намного эффективнее.

Двое из 15-ти членов комитета воздержались, остальные депутаты проголосовали «за» вынесение этого вопроса на ближайшее заседание облдумы.

Татьяна Смирнова