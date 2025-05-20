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В Самаре новую набережную построят к лету 2027 года

Строительство пятой очереди набережной планируется в Самаре. Объект появится в границах улицы Вилоновской и второй очереди набережной. Об этом сообщается в программе социально-экономического развития региона на сайте правительства.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Документ предусматривает проведение торгов и заключение контракта на строительно-монтажные работы в Самаре в октябре 2025 года. К этому времени чиновники должны будут получить разрешение на строительство объекта.

Предполагается, что пятая очередь набережной будет построена к 2027 году. В июне того же года должно быть выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Георгий Портнов

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